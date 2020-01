Már nem kell csótányos pizzát ennie, bezárták az undorító pizzasütőt Videó!

Borzalmas állapotok uralkodtak egy budapesti házhozszállítós pizzériában, be is csukta a Nébih.

Egy budapesti, pizzakészítést és házhozszállítást végző egység tevékenységét függesztették fel azonnali hatállyal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei január közepén - közölte az intézmény . Több súlyos higiéniai hiányosságot is feltártak az egység ellenőrzése során a Nébih szakemberei. Az ellenőrök az üzlet egész területén csótányok jelenlétét tapasztalták, de annyira, hogy a rovarok vidáman grasszáltak a falakon, a padozaton, a hűtőben, a fali polcokon, a készételes edényeken és a kiszállításhoz használt dobozokon is, konyhai hűtő mögött pedig élő egeret találtak. Akadt más probléma is: az oldalfalakon sérült, töredezett csempeburkolat, a konyhában nagy felületen leváló mennyezeti festés fogadta a hatóság szakembereit. A hulladéktárolóból nyíló szárazáruraktár, a nyitott, takarítatlan hulladékgyűjtő edények, a poros, pókhálós falazat egyaránt veszélyeztetették az ott tárolt élelmiszer-alapanyagok tisztaságát. A szociális részben nem volt kézmosó, a konyhai kézmosónál kézfertőtlenítőszer.