Teljesítik Orbán kérését: jönnek az EP tényfeltárói Magyarországra

Még csak találgatni lehet, vajon a korábban Andy Vajna érdekeltségében álló rádiók tovább vándorolnak-e a KESMÁ-ba.

Schmidt Zoltán lett a tulajdonosa annak annak a Radio Holding Kft.-nek, amihez a Rádió 1 tartozik - írja a

Mészáros Lőrinc egyik bizalmi embere,lett a tulajdonosa annak annak a-nek, amihez atartozik - írja a Media1 . A Rádió 1 működtetője a Radio Plus Kft., ezt a tavaly elhunyt Andy Vajna vagyonkezelő cégétől, az AV Investmentstől szerezte meg nemrég a most Schmidthez került Radio Holding Kft. Mint írják, a változást az Igazságügyi Minisztérium céginformációs rendszerében is látni lehet már, a változásbejegyzés már folyamatban lévőként szerepel a Radio Holding Kft. adatainál. Schmidt Zoltán különben a Mészáros gyerekeinek érdekeltségébe tartozó, építőipari generálkivitelezéssel foglalkozó Fejér-B.Á.L. Zrt. vezető tisztviselője is az e-cégjegyzék szerint.

Mészáros egy másik bizalmi embere, Halmi Tamás lett a Best FM 99.5 rádiót működtető Best Radio, illetve több más Best FM hálózati tag tulajdonosa - folytatja a portál. Halmi a Mészáros&Mészáros Kft. ügyvezetőjeként szerepelt többször a sajtóban, illetve több másik Mészáros-féle cég mellett az Opus Nyrt.-nél is visel vezető tisztséget.

Szintén Mészáros közelébe került a Rádió 1 és a Best FM műsorai mellett a KESMÁ-s Retro Rádió műsorait is gyártó RadioFactory Kft., írják. Ennek új tulajdonosa a Media1 által a felcsúti vállalkozó régi embereként jellemzett Deák Gábor lett.



Egyelőre csak találgatni lehet, hogy az új tulajdonosok felajánlják-e majd friss szerzeményeiket a fideszes médiaholdingnak, a a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak (KESMA). Ismert: Andy Vajnától halálát megelőzően szerette volna megszerezni a médiumait a KESMA, ahogyan az történt a megyei napilapokkal, illetve több száz más médiatermékkel, amelyek tulajdonosai 2018 egy reggelén arra ébredtek, hogy befektetéseiket a KESMÁ-nak ajándékozták.