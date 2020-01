Angol helyett bürokrácia: a szülők is a tanárok mellé álltak a tankerület ellen

Véget ért a választókerületi elnökök meghallgatása a Fideszben - értesült a Népszava.

Két óra előtt néhány perccel távozott kedden Orbán Viktor hivatalából Boldog István egy takaros mentében. Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. választókerületének elnöke a Népszava munkatársának egyetlen kérdésére sem volt hajlandó semmit mondani, pedig arra lettünk volna például kíváncsiak, mit szól hozzá, hogy korrupció gyanújával előzetes letartóztatásba helyezték közvetlen munkatársát, Fehér Petrát; számít-e arra, hogy őt is büntetőeljárás alá vonják; valamint hogyan zajlott a meghallgatása a miniszterelnöknél. Boldog Istvántól csak a gépiesen ismételgetett „Nem nyilatkozom! Nem nyilatkozom”-ra futotta.

Mindenesetre nem ő volt az egyetlen, aki megfordult a karmelita kolostorban: lapunk információi Orbán Viktor kormányfő tegnap befejezte a Fidesz választókerületi elnökeinek meghallgatását. A tavaly október 13-i helyhatósági választások eredményét értékelő beszélgetések múlt héten hétfőn-kedden kezdődtek, így az elmúlt napokban egy forrásunk szerint gyakorlatilag semmi mást nem csinált a miniszterelnök, csak fogadta a választókerületi elnököket, napi nyolc-kilenc órában. Ha így történt, akkor egy-egy „beidézettre” nagyjából fél óra jutott, vagyis elég intenzív értékelés zajlott minden esetben. (Kedden tizenegy és délután három között ráadásul egy államtitkári értekezlet is zajlott a Karmelitában, így valódi nagyüzem volt.) A legtöbb kormánypárti politikus eminens módon meg is osztotta a fotót közösségi oldalán, amin Orbán Viktorral ülnek egy asztalnál, de információink szerint ez inkább csak a propaganda-része volt a találkozónak. Az érdemi megbeszéléseken ugyanis Orbán Viktoron kívül részt vett Kubatov Gábor és gyakran még egy harmadik személy is, jellemző módon a Fidesz egy fejlesztési politikával és „választási matekkal” foglalkozó szakpolitikusa.



Kormányzati forrásaink reálisnak nevezték a 24.hu korábbi értesülését, miszerint 15-20 választókerületi elnököt válthatnak le a Fidesz számára több meglepő vereséget hozó helyhatósági választások után. - Azok, akik már 2018-ban is a leggyengébb egyharmadot jelentették az egyéni választókerületi eredmények szempontjából és nem sikerült javítaniuk, komolyan aggódhatnak, de azok is, akiknek a körzetében látványosan meggyengült a párt helyi szervezete – mondta egy forrásunk. A 444.hu hasonló szempontok alapján már összeállított egy listát korábban, ebben olyan korábban nagyon befolyásos politikusok szerepeltek, mint Hende Csaba, a Fidesz szombathelyi vezetője, vagy az érdi illetőségű Aradszky László volt energetikai államtitkár, valamint Dorkota Lajos, aki Dunaújvárosért felel: mindhárom megyei jogú városban erős pozíciói voltak korábban a kormánypártnak, de ez mára elolvadt. Dunaújvárosban a Fidesz már nem is indít saját jelöltet a közelgő időközi parlamenti választáson, Iváncsa független polgármesterét támogatják. Ebből a szempontból Boldog István sem lehet nyugodt, hiszen a körülötte kirobbant korrupciógyanús ügyek mellett az is gyengítheti pozícióját, hogy szülőhelyén, Törökszentmiklóson is abszolút többségbe került az ellenzék, a helyi koalíció adja a polgármestert is. Egy forrásunk szerint a hvg.hu korábban közölt információi szintén helytállóak lehetnek: a jövőben nem viselhet kormányzati tisztséget egy választókerületi elnök. - A főnök elég pikírt hangon már a tavaly októberi választásokat követő első választókerületi értekezleten szó szerint azt mondta, hogy úgy látszik, sokan nem tudják rendben vezetni a választókerületüket a kormányzati munkájuk mellett, így azokat szépen hazaküldjük – mondta egy informátorunk. Érdekes, hogy ezzel kapcsolatban kritikus hangot is hallottunk. Volt olyan kormánypárti háttérember, aki „tipikus budapesti logikának” nevezte ezt, mondván, egy vidéki képviselő pozícióit, helyi elismertségét kifejezetten erősítheti, ha a választókörzetében tudják, hogy kormánytag is. A számok, eredmények kiértékelése mellett a várbeli beszélgetéseken forrásink szerint szintén nagy hangsúlyt kapnak az adott térséget érintő fejlesztési tervek, ezek az eredmények tükrében akár még módosulhatnak is – egy-egy a Fidesz számára gyengébb régiót akár még meg is „tolhatnak” egy-két beruházással, ha ettől a kormánypárti pozíciók erősödésére lehet számítani 2022-ben. Ezzel párhuzamosan más fórumokon is zajlik a választások értékelése, úgy tudjuk, több terjedelmes tanulmány készült az elmúlt hetekben a pártvezetés számára; több közülük például a kormánypárti és ellenzéki média működésének, elérési hatékonyságának összehasonlításáról szól – és a megállapításaik miatt néhány kormánypártinak számító szerkesztőség vezetésének fájhat a feje.