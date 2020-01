Szabad szemmel: Orbán nem volt túl együttműködő a néppárti bölcsekkel

Nemzetközi sajtószemle, 2020.január 22.

A lap úgy tudja, salamoni döntést hozott a néppárti bölcsek tanácsa a Fidesz tagsága ügyében: a hármak egyfelől azt akarják, hogy Orbán Viktor maradjon a pártcsalád tagja, másfelől ugyanakkor elvárják, hogy nyilvánosan adjon jelzés, mármint hogy megtér, bár erre az idáig nem volt hajlandó. Viszont ameddig ez így marad, addig jegelni kell a magyar párt tagsági jogait, azaz marad a felfüggesztés. Más szóval, a fideszes képviselők részt vehetnek a frakcióüléseken, de semmiféle tisztséget nem tölthetnek be. Orbán ugyanakkor nem mehet el az Európai Tanácsülések előtt szokásos egyeztetésekre, ahol az álláspontokat egyeztetik a kereszténydemokrata állam- és kormányfők. Úgy hallani, hogy a politikus nem tanúsított túlzottan nagy együttműködési hajlandóságot, amikor a tényfeltáró bizottság kétszer is tárgyalt vele, októberben, illetve decemberben, mind a kétszer semleges területen: Brüsszelben. A testület elsősorban a CEU kapcsán várt tőle előrelépést, ám a magyar vezető nem kívánt azon változtatni, hogy az állam ellenségének tekinti Sorost. Csak abban tett engedményt, hogy lemondott a közigazgatási bíróságok felállításáról. Pártkörökben az a hír járja, hogy a három bölcs sem volt teljesen egységes, amikor a tapasztaltakat kellett értékelni. Az osztrák Wolfgang Schüssel amellett kardoskodott, hogy nem lenne jó elengedni a Fidesz kezét, ezzel szemben a belga Herman Van Rompuy azt szorgalmazta, hogy tegyék ki Orbán szűrét. A mérleg nyelvét azután a német Hans-Gert Pöttering játszotta, így alakult ki a végleges javaslat. Az ellentétek tükrözik a pártcsalád és a frakció megosztottságát, ami megmutatkozott a múlt héten is, amikor az EP a magyar és a lengyel kormány elleni jogállami eljárás felgyorsításáról szavazott. Az EPP-ből 89-en voksoltak mellette, 35-en ellene, 21-en pedig tartózkodtak. Utóbbiak között volt a 29-tagú CDU-CSU csoport 9 képviselője is. A frakció elnöke, a kereszténydemokrata Daniel Caspary most úgy nyilatkozott, hogy fenn kell tartani a felfüggesztő határozatot, közben pedig a hármaknak ismét tárgyalniuk kell a kormányfővel, hogy irányváltásra szorítsák rá. Mert lehet, hogy Orbán megsérti az európai jogot, illetve a konzervatív értékeket, ám az EPP-n belül jobban lehet hatni rá. Most Donald Tusknak kell megmondania, akkor mi legyen a továbbiakban. A Néppárt elnöke a magyar politikus legélesebb bírálói közé tartozik. A pártcsalád Politikai Gyűlése február 3-án határoz a hogyan továbbról. (Az egész tudósítás címe: „Miként égette le Orbán az Európai Néppártot – vajon a család tagja-e még a Fidesz?”)