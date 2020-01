Kigyulladt tizenhat autó Gyöngyösön

Az ügyészség a vádiratban fegyházbüntetést indítványozott.

Aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közveszély-okozás miatt emelt vádat a Somogy Megyei Főügyészség azzal az 52 éves férfi ellen, aki bosszúból felgyújtotta ismerősei szalmabáláit és melléképületeit. A többszörös visszaeső vádlott 2018 májusában szabadult a börtönből, és visszaköltözött szülőfalujába, Öreglakra, ahol többször is konfliktusba került a falubeliekkel. Tavaly februárban egyik este berúgott, és elhatározta, bosszút áll haragosain. Először egy közeli család udvarába ment, ahol három helyen is meggyújtotta a szalmabálákat, majd amikor már nagy lánggal égett mind, otthagyta a helyszínt – a tüzet az egyik szomszéd vette észre, s ő ébresztette fel a háziakat. Nem sokkal később egy olyan ismerősét kereste fel, aki feljelentette lopás miatt. Itt a főépülethez épített melléképületben tárolt szalmát gyújtotta meg. A házban öten aludtak, akik nem vettek észre semmit, csak a másik helyszínre időközben riasztott tűzoltók ébresztették fel őket – a melléképület teljesen leégett. A férfi ezután egy harmadik háznál gyújtogatott: a melléképületre felfutott, s leszáradt borostyánt lobbantotta lángra. Megint csak otthagyta az égő épületet, a háziakat az ugató kutyájuk ébresztette fel, de már nem tudták megakadályozni, hogy leégjen a tető. A két épületben összesen több mint 4,5 millió forint kár keletkezett, s fennállt a veszély, hogy a tüzek szakszerű oltás hiányában nemcsak az udvarban álló más épületekre, hanem a szomszédos házakra is átterjedhettek volna. Az ügyészség a vádiratban fegyházbüntetést indítványozott a férfival szemben.