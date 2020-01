Választási csalással vádolják Trumpot

Miközben 47 állam vezetői érkeztek meg Jeruzsálembe az auschwitzi haláltábor felszabadításának 75. évfordulójára szervezett megemlékezésre, Gázából szerdán is robbanóléggömböket röptettek át a zsidó állam területére, az izraeli katonák pedig robbanószerkezetekkel és gránátokkal felszerelt határsértőket öltek meg a gázai határon. A nagyszabású rendezvény résztvevőit vélhetően így sem fenyegeti veszély, az izraeli kormány figyelmeztette a Gázát uraló palesztin Hamászt, hogy igen kemény válaszra számíthat az V. Holokauszt Világfórum megzavarására tett minden kísérletért. Az izraeli sajtó szerint a rendezvénysorozat az egyik legnagyobb és legösszetettebb biztonsági művelet még a kihívásokhoz szokott az izraeli rendőrség számára is. A Jad Vasemben megrendezett, szerdán díszvacsorával kezdődött fórum résztvevői között 26 államfő, illetve 4-4 miniszterelnök és király van. Tízezernél is több rendőr biztosítja Jeruzsálemet és az oda vezető utakat, de nyilván besegít a magas rangú tisztviselők védelmét ellátó biztonsági szolgálat, a Sin Bet és a hadsereg is. Utóbbi főképp a palesztin területekre is ellátogató, Mahmúd Abbász palesztin elnökkel is találkozó külföldi vezetők esetében kap szerepet, mint például Vlagyimir Putyin vagy Károly herceg brit trónörökös. Az odahaza impeachment alatt álló Donald Trump nem vesz részt a megemlékezésen, az Egyesült Államokat Mike Pence alelnök képviseli, aki palesztin terültre nem, de a Siratófalhoz ellátogat. A meghívottak közül többen távol maradtak. Elsőként Andrzej Duda lengyel elnök jelezte döntését, miután a szervezők minden lengyel diplomáciai erőfeszítés ellenére sem engedélyezték, hogy beszédet mondjon, viszont a Lengyelországot nemrég a második világháború kirobbantásáért részben felelősnek nevező Vlagyimir Putyin számára igen. Varsó példáját az utolsó percben az észt és litván vezetés is követte . Gitanas Nausėda litván elnök minden indoklás nélkül a parlament elnökét küldte maga helyett. Az észt külügyminisztérium közleménye szerint az ország vezetői azért nem vesznek részt a holokauszt-fórumon, mert a szervezők csak nagyon magas rangú vezetőket várnak, márpedig az észt elnök, kormányfő és házelnök most „más ügyekkel van elfoglalva”. A balti államok döntése mögött alighanem a lengyel-orosz feszültség, a Varsóval való szolidaritás áll.