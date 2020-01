Bruttó 13 millió forinttal búcsúztatták a Brüsszelbe átigazoló Trócsányit

Országszerte valamennyi rendőrkapitányságon telepítené az ORFK a torzítóprogrammal ellátott kamerarendszert.

Fél éven belül összesen 212 meghallgató helyiséget alakíttatna ki megyei és városi bázisain az Országos Rendőr-főkapitányság; a feladatra nyílt pályázati felhívást írtak ki, a beruházás becsült összegét pedig jelképes egy forintban határozták meg – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből.

Torzított felvételek védenék a tanúkat

A dokumentum alapján egy terem-, egy arc- és egy dokumentumkamera, valamint két irányított közvetítené a meghallgatás minden részletét, az elkészített videókat pedig az adott esettől függően torzítóprogrammal is lehetne homályosítani. A hang- és a képfelvétel torzítására egyébként akkor van szükség, ha a meghallgató helyiségben védett tanút, kiskorú vádlottat vagy gyanúsítottat faggatnak, és a beszélgetést videókonferencia keretében egy bírósági eljárás során is bemutatják.

A rendőrség a kommunikációs hálózat teljes telepítését, a felhasználók és üzemeltetők oktatását is elvárja a pályázatra jelentkezőktől, a fejlesztést pedig integrálnák a rendőrség adminisztrációs felületeként szolgáló Robotzsaru rendszerbe.

Az ügy érdekessége, hogy

Az ORFK már két éve gyorsított eljárás keretében megpályáztatott egy grandiózus fejlesztést: akkor 192 távmeghallgató helyiséghez rendeltek „video kommunikációs végponti infrastruktúrát”, a tendert pedig csaknem 1,65 milliárdos ajánlatával a T-Systems Magyarország nyerte meg,



pályázatukkal lekörözve a közös ajánlattevőként induló Antenna Hungáriát és a Freedom-Tech Informatika Kft.-t.

Belső használatra videóznak

Adódott a kérdés, hogy a korábban kivitelezett és most megrendelt munkák fedik-e egymást, miben különbözik a "videókommunikációs végpontként" üzemelő távmeghallgató helyiség az új kihallgató szobáktól - és ha nincs különbség, miért kellett erre újabb pályázatot kiírni. Az üggyel kapcsolatban a rendőrséghez fordultunk; az ORFK részletes válaszából kiderült, hogy két, technikailag és a célt tekintve is egymástól teljesen különböző projektről van szó. A 192 távmeghallgató szoba bírósági vagy ügyészségi eljárásokhoz használható - és használták is már több alkalommal, például az életmódjukkal "bűnöző" hajléktalanok kikérdezésekor. A 212 új, bekamerázott szobát viszont nyomozás során használja a rendőrség, a szükség szerint torzított kép-és hangfelvételek pedig belső használatra készülnek. A fejlesztés abban is újszerű lesz, hogy a videókat egyből az adott ügy dokumentációjához tölti fel a Robotzsaru program.



Az egy forintból lehet egymilliárd is

Mint a rendőrségtől megtudtuk, az országos lefedettség azt jelenti, hogy minden rendőrkapitányságon lesz bekamerázott kihallgatóhelyiség, épp csak az őrsökön, körzeti megbízotti irodákon nem építenek ilyet. Ebből pedig már sejthetjük azt is, hogy