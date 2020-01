Tíz másodperc alatt rendelt ételt tavaly a leggyorsabb magyar

A leghosszabban válogató két órán keresztül ízlelgette virtuálisan a kínálatot. Van, aki már a reggeli kávét is, a legtöbben pedig gyrost és sült krumplit szállíttatnak házhoz.

Reggelire, ebédre, vacsorára, sőt még a késő éjszakai filmnézéshez is szívesen rendelünk ételt – derült ki a NetPincér felméréséből. Az eredmények szerint a tavalyi év ízléstrendjei alapvetően hasonlóak a 2018-aséihoz: továbbra is sláger az olasz, az amerikai és a magyaros konyha, ugyanakkor a nagyobb üzletláncok, a prémium kávézók, valamint a kézműves termékeket áruló éttermek csatlakozása is formálja az ételválasztást.

A megszokott ízek mellett sokan nyitottak az újdonságokra, így a tibeti, a libanoni, a grúz, de a vegán és a vegetáriánus ételek is egyre kedveltebbek, igaz, olyan is van, aki egész évben csak kínait vagy magyaros ételt rendelt.

Íz, idő

A felmérésből kiderült, vannak, akik szeretik alaposan meggondolni, mit tesznek a virtuális kosárba, míg mások a gyomruk diktálta első opciónál maradnak: 2019-ben a leggyorsabb rendelés mindössze tíz másodpercet vett igénybe, míg a leghosszabban válogató felhasználó majdnem két órán keresztül mérlegelt. Volt, aki az év szinte minden napján rendelt ételt: a rekordernél 336 alkalommal járt ételfutár, és érdekes módon mindig magyaros ételeket vitt. 2019-ben a legnagyobb rendelésre költött összeg 260 ezer forint volt, amiből 130 gyrostekercset rendelt egy felhasználó.

A tavalyi év TOP3 leggyakrabban rendelt étele a hasábburgonya, a gyros és a karácsonykor is hódító hawaii pizza volt, amelyekhez szénsavas üdítőket rendeltek a legszívesebben. Utóbbiak népszerűsége annyit nőtt, hogy a gyümölcsleveket és az alkoholt is kiszorították a top mezőnyből. Desszertből egyértelműen az olyan magyar specialitások vitték a prímet, mint a somlói galuska és a palacsinta. 2019-ben már a koránkelők is gyakran döntöttek a rendelés mellett. Egy-egy átbulizott este után vagy egy fagyos reggelen vélhetően „életmentő” volt egy forró kávé és vajas croissant. Volt olyan felhasználó, aki 130 alkalommal rendelt kávét tavaly.

Bárhol és bármikor

Bár a futárok szinte egész nap, sokszor még éjjel is dolgoznak, a legsűrűbb rendelési időszak 2019-ben is az ebéd- és a vacsoraidő volt, ám többször előfordult az is, hogy az éjszaka közepén éheztek meg a felhasználók. A statisztikákon a karácsonyi lakomák és az újévi fogadalmak is meglátszanak: az ünnepi időszak után növekedett az egészségtudatos ételek iránti kereslet. Az időjárás és a lakóhely is befolyásolta az ételrendeléseket 2019-ben: extrém időjárási viszonyokban jellemzően nőtt a rendelési kedv, és az előző évekhez hasonlóan tavaly is a fővárosból rendeltek legtöbbet, bár a vidéki rendelések sem elhanyagolhatóak: nyugaton Baranya és Győr-Moson-Sopron, keleten Hajdú-Bihar megye lett az abszolút győztes, Csongrád és Fejér megyét is megelőzve.