Eljárást indítanak a budaörsi szemészeti szakrendelő engedélyének ügyében

Ugyanazon a padon ült, mint Nagy Imre, és hozzá hasonlóan ő sem kér kegyelmet – ebben látja a párhuzamot a különösen jelentős csalással vádolt politikus.

Olvasók kérdezték, Simonka György pedig válaszolt, így kötetlen és eléggé szókimondó levelezés alakult ki szerdán az Orosháza Café oldalán a bűnszervezetben elkövetett csalással vádolt fideszes politikus és a hozzászólók között. Volt aki egyszerűen csak jelezte, hogy szerinte Simonkának takarodnia kellene, mert méltatlanná vált a képviselői mandátumára, mire Simonka György így válaszolt: az olvasó csak csak akkor tudná, hogy ő mit érez, ha egyszer ártatlanul meghurcolnák.

Akadtak azonban például nehezebben megkerülhető kérdések is – például ez:

De arra is volt válasza Simonkának, hogy miért csak most kezdett nyilatkozni a több éve húzódó ügyben. Mint jelezte, ügyvédei tanácsára hallgatott három évig, nehogy úgy tűnjön, befolyásolni próbálja az eljárást – eközben pedig az az „elfogult ellenzéki média” ízekre szedte őt és családját, kollégáit sem kímélték. A legerősebb azonban az a momentum volt, amikor egy olvasó számon kérte Simonka György nyilatkozatát, amiben a súlyos ügyekkel vádolt képviselő az Oroscaféban január 20-án megjelent exkluzív interjúban Nagy Imréhez hasonlította magát.

Simonka szerint ő ezzel nem arra akart célozgatni, hogy társaival együtt Nagyhoz hasonlóan koncepciós per áldozatai lennének – egyszerűen csak lát bizonyos párhuzamokat.

: A Központi Nyomozó Főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot Simonka György és 32 társa ellen a Fővárosi Törvényszéken, a a Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft-nél feltárt szabálytalanságok miatt. A politikus törvénymódosítással akarta legalább részben megúszni a csalássorozat miatt járó szankciókat, lapértesülés szerint pedig azzal is vádolják, hogy Több részletben összesen 24 millió forint kenőpénzt fizetett ki a vállalkozásainál indított adóhatósági eljárások leállításáért, és megkente a Paprikakert TÉSZ felszámolásával megbízott egyik végrehajtót is, aki azóta szintén a vádlottak padján ül. Simonka jelenleg is szabadlábon védekezik