Ukrajna újabb fogolycseréről tárgyal Oroszországgal

Az alsóházban 432-en szavaztak az indítvány elfogadására.

Első olvasatban egyhangúlag megszavazta csütörtökön az orosz törvényhozás alsóháza a Vlagyimir Putyin államfő által kezdeményezett alkotmánymódosításokhoz szükséges törvénytervezetet. Az elnök hétfőn az alaptörvény 22 cikkének módosítását kezdeményezte. Ezt a felsőház (Szövetségi Tanács) alkotmányügyi bizottsága kedden támogatásáról biztosította, és hasonlóképpen tett az alsóház (Állami Duma) illetékes szaktestülete is. Az alsóházban 432-en szavaztak az indítvány elfogadására. Az alaptörvény tervezett módosításának értelmében az alsóháznak a kormánytagok, a felsőháznak pedig a rendvédelmi szervek és bíróságok vezetőinek kinevezésében lesz döntő szerepe. Az alkotmánymódosítás-csomagnak megfelelően az elnöki tisztséget egy személy legfeljebb két ciklus erejéig töltheti majd be. Az erre a posztra törekvő, legalább 35 éves pályázókkal szemben követelmény lesz, hogy az eddigi 10 helyett 25 évig éljenek Oroszországban, és semmilyen más országnak ne legyenek állampolgárai, és ne legyen külföldi lakhatási engedélyük. Ez a rendelkezés visszamenőleg is érvényes. Második olvasatban az alsóház voksolása február közepén esedékes.