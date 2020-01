Innen már nincs visszaút: az Egyesült Királyság "áthaladt a Brexit-célvonalon"

Boris Johnson a "gyűlölködés és a megosztottság éveinek lezárásában" reménykedik a kilépési törvény teljes parlamenti elfogadása és királyi jóváhagyás után.

Nem bízhatnak többé csodában az Európai Unióban elfoglalt brit tagság egykori hívei. A Lordok Háza a hét közepére minden ellenállását feladta a kilépési törvény módosításával kapcsolatban, tudomásul véve, hogy a Konzervatív Párt 80 fős alsóházi többsége miatt egyáltalán nem tudják megakadályozni a Brexit megvalósulását és egyhamar nem lesz módjuk blokkolni a kormány döntéseit. A Downing Street 10.-ből származó információk szerint II. Erzsébet áldását követően Boris Johnson várhatóan napokon belül aláírja a Brüsszellel létrejövő szerződést, többek között ígéretet téve a 39 milliárd fontos kiválási kötelezettségeinek kipengetésére. Az ezt követő technikai lépés, hogy az Unió legfelső vezetői szignálják a megállapodást, melyről a jövő héten még az európai parlamentben is szavazásra kerül sor, végül Dominic Raab külügyminiszer ratifikálja hivatalból a törvényt. Ahogy Boris Johnson még szerda este fogalmazott, az Egyesült Királyság "áthaladt a Brexit-célvonalon", azaz egyelőre nincs visszaút. A kormányfő egyben reményének adott hangot, hogy ezzel "lezárulnak a gyűlölködés és a megosztottság évei". Február 1-jével indul az év végéig tartó átmeneti időszak, melynek ideje alatt a szigetországban változatlanul érvényben maradnak az EU szabályai, ám sem Brüsszelben, sem Strasbourgban nem védik többé brit képviselők az Egyesült Királyság érdekeit. Egyidejűleg megkezdődhetnek a kereskedelemről, biztonságról és számos más témáról folytatott részletes tárgyalások. A Downing Street 10. magabiztos lakója, akinek a kezében az utóbbi időben minden arannyá válik, rendületlenül bízik abban, hogy az év végére megszületik az EU-val a szabadkereskedelmi egyezmény. Január 31-én este 11 órakor, amikor a szigetországban valóra válik a Brexit, a szigetország lakói, hozzáállásuk fényében másképp és másképp fogják megélni az esemény jelentőségét. Az Európa-párti "i" napilap "hamisítatlan történelmi pillanat közeledtéről" ír csütörtöki számában. Úgy véli, "körülbelül az ország fele nemzeti felszabadulásként éli meg a Brexit napját, amikor Nagy-Britannia lerázza Brüsszel béklyóit, végre egy teljesen független jövő elé nézhet, korlátozások nélkül működhet együtt globális kereskedelmi partnerekkel és a gazdaságot megszabadíthatja az Európai Unió szklerotikus szabályaitól". Ám az ország másik fele "nemzeti megaláztatásnak tekinti az ország döntését, hogy szegényebb, elszigeteltebb legyen, kevésbé szívélyesen üdvözölje az újonnan érkezetteket, önként feladja a nagyobb befolyásért folytatott globális harcot és egy teljesen céltalan nosztalgiában élje ki magát. Akárhogyan is voksoltak 2016. június 23-án az emberek a népszavazáson, mindenki fellélegzik, hogy vége a vitáknak, vacakolásnak. A történelembe piros vagy fekete betűvel bevonuló történelmi nap közeledtével sem csitul a vita a bevándorlási politika reformjáról. Priti Patel belügyminiszter világossá tette a kabinet legutóbbi ülésén, hogy az alacsonyan képzett munkaerő beutazási esélyeit az sem javítja, ha hiányszakmákban kíván elhelyezkedni, például a szociális ellátásban, vagy az építőiparban. A volt nemzetközi fejlesztési miniszter figyelmeztetett, hogy az esetleges kivételezések aláásnák az új, "egyszerűbb és tisztességesebb" bevándorlási rendszert. Továbbra is érvényes, hogy a kormány háromféle vízumot fog bevezetni. Mint kés a vajon sétálnak be a "kivételes tehetségek", mint a "hegedűművészek, atomfizikusok és prímabalerinák". A szakképzett dolgozók, különösen az NHS ingyenes egészségszolgáltatásba igyekvők abban az esetben kapnak szabad bebocsátást, ha már konkrét állásajánlattal rendelkeznek és megfelelnek a kritériumoknak: angol nyelvtudásuk kielégítő, van végzettségük és készek az Egyesült Királyság bizonyos, új munkaerőre rászoruló régióiban, például Észak-Angliában dolgozni. A harmadik csoportba a szakképzetlen munkavállalók tartoznak, akik legfeljebb rövid lejáratú vízumhoz juthatnak átmeneti munkaerőhiánnyal küzdő területeken, de csak akkor, ha az ausztrál rendszer alapján megfelelő számú pontot tudnak felmutatni. A The Times napilap úgy tudja, a kormány márciusban hozza nyilvánosságra a bevándorlásra vonatkozó fehér könyvét.