Jogi végzéssel a népirtás ellen

Egy - részben precedensértékű, részben jelképes - bírósági határozatnak örülhetnek a bangladesi menekülttáborokban összezsúfolódott rohingyák.

A főként muszlim népcsoport csaknem 700 ezer tagját üldözték el hazájukból a mianmari fegyveres erők a 2017 nyarán indított "tisztogató hadműveletek" során. A hágai Nemzetközi Bíróság csütörtökön arra kötelezte Mianmart, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a kisebbség védelmében, illetve ne semmisítsék meg a népirtásra utaló bizonyítékokat. "Már régóta ezért küzdöttünk: hogy minket is emberként ismerjenek el" - reagált a határozatra Yasmin Ullah, Kanadában élő rohingya aktivista. A Nemzetközi Bírósághoz a Mianmartól több ezer kilométerre található Gambia adott be keresetet, népirtás vádjával - Abubacarr Tambadout, a parányi afrikai ország igazságügyi miniszterét a túlélők beszámolói sarkallták cselekvésre. A testület az ügyben várhatóan csak évek múlva mondja ki az ítéletet, most csak gambiai kezdeményezésére hoztak ideiglenes rendelkezéseket. Tambadou mindenesetre a "nemzetközi jog diadalának" nevezte a döntést. A hágai bíróságnak ugyan nincs eszköze arra, hogy kikényszerítse az elrendelt intézkedéseket, de a testület - vagy bármelyik állam - felkérheti az ENSZ Biztonsági Tanácsát a határozat teljesítésének betartatására.