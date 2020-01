Rejtett kamera került elő a csebényi polgármesteri hivatalban

A falugondnok szerint az új polgármester helyezte azt el - aki az elődje alatt elindult gyanús átjelentkezési hullám után nyerte meg a választást.



Időjárásjelzőbe rejtett kamerát találtak a polgármesteri hivatalban Csebényben, írja az Átlátszó . A portálnak a település falugondnoka, Kulcsár Gábor nyilatkozott. Mint mondta, az ünnepek után arra lett figyelmes, hogy a hivatali helyiségben, ahol a polgármesterrel együtt dolgozott, a község első embere egy időjárás előrejelző készüléket helyezett el.

"Aztán egyszer csak feltűnt, hogy az időjárás állomásnak mintha olyan kamerája lenne, mint egy mobiltelefonnak"

– magyarázta a falugondnok. A készülékben aztán egy memóriakártyát talált, amit hazavitt megnézni. A micro SD kártyán "videók voltak rólam és mindazokról, akik az irodában jártak vagy akikkel telefonon beszéltem. Teljesen ledöbbentem" – emlékezett vissza Kulcsár. A férfi ezután feljelentést tett a Szigetvári Rendőrkapitányságon, amit az Átlátszó kérdésére a Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság is megerősített. Elmondásuk szerint 2020. január 17-én hatóságukhoz érkezett feljelentés alapján



a Szigetvári Rendőrkapitányság tiltott adatszerzés elkövetése miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást azonban egyelőre nem kívántak adni. Boros Viktor polgármester nem kívánt nyilatkozni az Átlátszónak. A falugondnok elmondása szerint a rendőrség lefoglalta a kamerát, őt pedig a polgármester áthelyezte egy másik irodába.

A baranyai Csebény különben azon települések egyike, ahol a tavaly októberi önkormányzati választás előtt gyanúsan sok átjelentkező volt. A 2019. évi februári adatokhoz képest 74-ről 103-ra ugrott a választópolgárok száma, ebből 92 szavazott is. A helyiek elmondása alapján a településre a környékből - Somogyapátiból, Ibafáról, Szulimánból, Mozsgóról és Szigetvárról - érkeztek szavazók, akiket lakhatatlan ingatlanokba is bejelentettek, és azóta sem élnek Csebényben. A települést hat évig vezető korábbi polgármester, Biswurm Sándor végül 43, míg kihívója, Boros Viktor 49 szavazatot kapott. Mindketten függetlenek. A történtek miatt fellebbezést nyújtottak be a Baranya Megyei Területi Választási Bizottsághoz, amely azonban formai okok miatt elutasította azt, így az eredmény jogerős. Mindemellett közokirat-hamisítás gyanúja miatt vizsgálatot indított a rendőrség, amely – további 12 baranyai esettel együtt – még folyamatban van.