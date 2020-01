Bajban a Sussex Royal márkanév

Nem pusztán a Királyi Felség cím megvonása kérdőjelezi meg az anyagilag vonzónak ígérkező brand jövőjét, hanem egy ausztrál orvos által benyújtott tiltakozás is.

Nem csitul a sussexek iránti nemzetközi érdeklődés, de nem csökkennek a hercegi pár körüli ellentmondások sem. Anyagi téren megsemmisítő csapást okozhat a Sussex Royal márkanévre nehezedő dupla nyomás. Az eredetileg már 2019. júniusában bevezetett márkanévhez fűzött reményeket alapvetően az a tény rendítette meg, hogy II. Erzsébet múlt szombat este nyilvánosságra került döntése értelmében a tavaszig tartó átmeneti időszak után Harry és Meghan nem használhatják a Királyi felség (His/Her Royal Highness) címet, miután nem képviselik többé hivatalosan a monarchiát. Státuszukat korlátlan anyagi függetlenségük érdekében áldozták fel, hogy a Buckingham-palota a jövőben ne korlátozhassa üzleti vállalkozásaikat, tevékenységeiket. Sussex hercege és hercegnéje abban a reményben fordult Harry nagymamájához, hogy sikerül összeegyeztetni Észak-Amerikába költözésüket és pénzügyi önállóságukat, illetve az alkalmi udvari kötelezettségvállalást, ám ez elképzelhetetlennek minősült. A rebellis duó a Sussex Royal brandet globális márkanévként tervezte használni különböző ruházati, papír- és írószer termékek bevezetése, sőt, a The Guardian napilap tudomása szerint többek között "emocionális segítséget nyújtó csoportok" működtetése során. Az akár egymilliárd font generálására is alkalmasnak vélt áruvédjegyet azonban már nem csak a királyi család ellenzi, hanem egy ausztráliai orvos, Benjamin Worcester is, aki egyelőre ismeretlen okból blokkolta a Sussex Royal nevet. A melbourne-i illetőségű doktor tiltakozása egyelőre március 20-ig érvényes. Bár a márkanév viszonylag friss, megváltoztatása Mark Borkowski PR szakértő szerint "költséges és hihetetlenül bonyolult" lenne, annál is inkább, mert a Royal kifejezés védett és csak hivatalos engedéllyel használható.

A Buckingham-palota a hivatalos királyi ajándékbolt választékából azonnali hatállyal visszavonatott minden egyes terméket, mely a sussexek 2018 tavaszi esküvőjével volt kapcsolatos. A porcelán csésze, tányér és söröskorsó eltűnése nem lehet véletlen, hiszen András yorki herceg fiatalabbik lánya, Eugenie házasságkötéséhez fűződő szuvenírek továbbra is kaphatók. Mindazok, akik nem feltétlen rajongói a lázadó párnak, bizonyos kárörömmel figyelik, hogy Kanadában máris jobban ki vannak téve a paparazzi részéről feléjük irányuló figyelemnek, mint az Egyesült Királyságban voltak, ahol az esküvő óta békében hagyták őket. A személyiségi jogoknak a szigetországban alkalmazott szigorú védelme Vancouver Islanden nem vonatkozik rájuk, így állandó ostrom alatt állnak. A lesifotósok lencsevégre kapták Meghant, amint a nyolchónapos Archie-t és a kutyáit sétáltatta. A sajtóval is új kapcsolatot kereső házaspár a számukra elfogadhatatlan helyzetben készek jogi síkra terelni a zaklatást. A fenyegetés eredményeként az újságok csak szűk köre tette közzé a fotókat. Nem mindenki repes a boldogságtól Kanadában, amiért Harry és Meghan egyelőre ott építi a jövőjét. A The Times információi szerint már több mint 80 ezren írták alá azt a Kanadai Adófizetők Szövetsége által elindított petíciót, ami azt követeli, fizessék maguk a tetemes biztonsági számlát, becslések szerint évi 3 millió fontot. Az Angus Reid közvélemény-kutató intézet felmérése alapján az emberek 73 százaléka gondolja, hogy Kanadának nem kellene finanszíroznia a sussexek esetleges állandó letelepedését.