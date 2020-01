Ónos szitálás teszi színesebbé a szombaton érkező még több felhőt és ködöt

Szombat estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is anticiklon határozza meg, folytatódik a többfelé borult, helyenként ködös idő.

Éjszaka a derült tájakon is több helyen köd képződik. Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult, párás, néhol ködös idő lesz, főként a magasabb hegyekben lesz napsütés. A ködös tájakon éjszaka és szombaton is szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat, de szombaton délután, este elsősorban délnyugaton, délen helyenként eső, ónos eső is valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában -2 és +4 fok között várható.

Időjárási helyzet Európában

Észak-Európa fölött ciklonok örvénylenek, amelyeknek hatására arrafelé többnyire erősen felhős vagy borult az ég, és főként a frontok mentén több helyen esik az eső, az északabbi és keletebbi tájakon havazik. Sekély ciklon helyezkedik el a Pireneusi-félsziget térségében, emiatt ott a több-kevesebb napsütés mellett gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és záporok, néhol zivatarok alakulnak ki. Ugyanakkor a Brit-szigetektől Közép-Európán át egészen a Balkán-félszigetig anticiklon húzódik. Területén borult, párás, néhol tartósan ködös, valamint derült, napos vidékek egyaránt előfordulnak. Számottevő csapadékról nem érkezik jelentés, de a borult, ködös területeken szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északkeleti részén többnyire 0 és -9, középen 1 és 8 fok között változik. A legenyhébb idő délen, délnyugaton van, ahol a kora délutáni órákra 10 és 18 fok közé melegszik fel a levegő.