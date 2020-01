Lassan világjárvánnyá növi ki magát a kínai koronavírus, nő a halálos áldozatok száma

Moszkvától Kanadáig egyre több helyen bukkan fel a betegség.

Kínában vasárnapra 56-ra emelkedett a tüdőgyulladást okozó koronavírus halálos áldozatainak a száma, összesen 1975 fertőzéses esetet jegyeznek - jelentették be az ottani egészségügyi hatóságok. A megbetegedettek közül a legújabb mérleg szerint 324 ember állapota válságos. További 2684 fertőzésgyanús esetet is regisztráltak a kínai hatóságok. Szombaton még 41 ember haláláról és 1372 fertőzésről szóltak a hírek a távol-keleti országból. A helyzet komolyságát mutatja, hogy az Egyesült Államok evakuálni készül konzulátusának személyzetét és más amerikai állampolgárokat a tüdőgyulladást okozó járvány epicentrumának számító kínai Vuhanból - jelentette be az amerikai külügyminisztérium szombaton. Ennek érdekében kedden a távozó amerikaiak rendelkezésére bocsát egy Vuhanból közvetlenül San Franciscóba tartó repülőgépet - áll a közleményben. A bejelentés szerint a konzulátusi személyzeten kívül a többi amerikai állampolgár csak egy részének tudnak helyet biztosítani a járaton. Elsőbbséget élveznek azok, akik fokozottan vannak kitéve a fertőzésnek. Kínában már több mint két tucat várost karantén alá vontak, leállították a tömegközlekedést, megtiltották az amúgy többmilliós városok elhagyását. Sok külföldi, köztük öt magyar is a lezárt városokban rekedt.

Közben az emberről emberre terjedő vírus Moszkvában is felbukkant, egy ottani szálloda nyolc vendégét vitték kórházba szombaton magas lázzal. A betegek mind kínai állampolgárok, egy több mint húsz emberből álló csoporttal érkeztek Kínából a orosz főváros északi részén található Art Moszkva Vojkovszkaja szállodába. E hotelben jelenleg 220 kínai állampolgár lakik. A koronavírusos megbetegedésre jellemző tünetekkel kórházba szállított nyolc embert elkülönítve helyezték el a fertőzőosztályon. A részleg igazgatója a hírügynökséggel közölte, hogy az orvosok a szombaton érkezett kínai csoport többi tagját is megvizsgálják.

Párizsba érkező Kínai utasok Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Kanadában is jelentették a helyi egészségügyi hatóságok szombaton a koronavírus első fertőzésgyanús esetét. Az ontariói egészségügyi hatóság egyik vezető tisztségviselője egy sajtóértekezleten arról adott tájékoztatást, hogy az érintett egy ötvenes éveiben járó férfi, aki szerdán érkezett haza a kínai Vuhanból, a járvány gócpontjából. Jelenleg a torontói Sunnybrook nevű kórházban ápolják és tartják elkülönítve. A vírus megjelent már Hongkongban, Thaiföldön, Tajvanon, az USA-ban, Dél-Koreában, Japánban, Vietnaámban, Mexikóban, Ausztráliában, de elérte már Európát is, Franciaországban és Nagy-Britanniában - Skóciában, illetve Észak-Írországban - több beteget kezelnek,