Március 2-án indul az azonnali pénzátutalás rendszere

A Mátrai Erőmű eladása kapcsán nem merült fel piacbefolyásolási gyanú – közölte pénteken tőzsdefelügyelői minőségében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, Matolcsy György az ügyletet firtató Tóth Bertalan szocialista pártelnökkel. Mint emlékezetes, a kormányfő strómanjaként számon tartott Mészáros Lőrinc tőzsdei cége, az Opus december 23-án zavaros közleményekben tudatta a nyilvánossággal, hogy adásvételi szerződést kötött a kezében lévő közel 73 százaléknyi Mátrai Erőmű-részvény eladásáról a fennmaradó hányadot birtokló, állami MVM-mel. Amiként arról – többek között Tóth Bertalan mélyreható kutatásai alapján – lapunk is többször beszámolt, az elsőként megjelentetett közlemény kicsit később közzétett, „ javított kiadásából ” kihúzták, hogy a felek „kölcsönösen előnyös és racionális üzleti feltételek mellett” állapodtak meg és azt is, hogy az ügylet zárásának „tervezett időpontja 2020. február 15-e, legvégső szerződés szerinti engedélyezett időpontja pedig 2020. március 15-e”. Vételárról a közleményben egy szó sem esett. Tóth Bertalan fejében az ütött szöget , hogy Orbán Viktor három héttel ezelőtti nemzetközi sajtótájékoztatóján kérdésre kibökte: az ügylet még nem valósult meg, attól a megállapodások ellenére még bármely fél visszaléphet, illetve számításaiknál „nemzetközi vagyonbecslő cég” felmérését veszik alapul. Tóth Bertalan ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a közlemények a szerződés aláírásáról tudósítanak, ami a polgári jog szerint a felek, a tárgy, és az ellenszolgáltatás megjelölését igényli. Utóbbi hiányában érvényes szerződés nem jöhet létre. Így számára az Opus tőzsdei nyilatkozata azt feltételezi, hogy a felek a vételárban is megegyeztek. A kormányfői nyilatkozat viszont ennek szöges ellentétére utal – jegyzi meg kérdésében Tóth Bertalan. Miután a pártelnök két hete, szombaton a Facebookon felhívta az ellentmondásra a figyelmet , közlése szerint levelet kapott az MVM-től, amelyben a vevő elismeri , hogy a vételárat egy „független, nemzetközileg elismert cégértékelő szakértő” állapítja meg. Határidőt itt sem közöltek. Tekintettel arra, hogy az Opus tőzsdei jelenléte miatt az ügy az MNB fokozott felügyelete alatt áll, Tóth Bertalanban pedig kérdések merültek fel a Mészáros-cég tőzsdei nyilatkozata valóságtartalmát illetően, a pártelnök mostani megkeresésében a következő ellentmondások tisztázását kérte Matolcsy Györgytől: