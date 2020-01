Az Énekkar igazsága

Veronica Phillipset zsidó származása miatt 1944. december 1-jén deportálták Budapestről. A ravensbrücki női koncentrációs táborba hurcolták, ahol a gázkamrában is végezhette volna. Veronica azonban azon „szerencsések” közé került, akiket kiválasztottak munkára és átvittek Penigbe, Buchenwald egyik altáborába, ahol embertelen körülmények között kellett sínylődnie. A Penigben töltött időszak után csoportját halálmenetre indították. A menet során sokan életüket vesztették, Johanngeorgenstadtban azonban felszabadították őket a szövetséges csapatok. Ezt követően Veronica visszatért Budapestre, hogy megtalálja édesanyját és fivérét. A világháborút követően mikrobiológiát és genetikát tanult a Brunel Egyetemen, majd Dél-Afrikába költözött, ahol húsz évig a Witwatersrand Egyetem oktatója volt. Az ő történetét meséli el A titkos túlélő című film, amelyet a Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából egyetlen alkalommal vetítenek január 28-án 19 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A 92 éves, jelenleg Johannesburgban élő, magyar származású Veronica Philips történetéről Johnathan Andrews dél-afrikai rendező készített filmet, amelyben Veronica beszámol a holokausztból való megmeneküléséről, s szavait történészek és szakértők egészítik ki, megvilágítván a korszak összefüggéseit, amelyben mindez megtörténhetett. Johnathan Andrews egy évvel ezelőtt hazánkba látogatott, hogy tárgyalásokat folytasson a film hazai bemutatójának körülményeiről, annak esetleges támogatásáról, ezt azonban a miniszterelnökség, illetve az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség is visszautasította. A rendező akkor így nyilatkozott lapunknak: „Mostanra hetven év eltelt, és az azóta felnőtt generációknak nincs és nem is volt ezzel igazán közvetlen kapcsolata. Amikor megtaláltam a lehetőséget, hogy együtt dolgozzak Veronikával, én sem mondtam, nem is tudtam volna nemet mondani, mert már csupán néhányan élnek a túlélők közül. Ezek olyan dolgok, amelyeket most kell megcsinálni. Ahhoz, hogy ne történhessenek ilyen igazságtalanságok, újra és újra el kell mondanunk ezeket a történeteket.”