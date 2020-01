Fucsovics nyerte az első szettet, de végül kikapott Federertől

Nem bírt egymással a Kaposvár és a Puskás Akadémia, a Diósgyőr 3-1-re győzött a Zalaegerszeg otthonában, a Kisvárda pedig kikapott a Mezőkövesdtől.

A címvédő és éllovas Ferencváros könnyedén, 4-0-ra verte a vendég Paks gárdáját a labdarúgó OTP Bank Ligában a tavaszi idény és a 17. forduló nyitómérkőzésén szombaton. A Paks megerősített, ötvédős felállással kezdett, ám a hazaiak a harmadik perc felénél már a második helyzetüket dolgozták ki, és Isaellel ellentétben Zubkov nem hibázott. A szünet előtt Boli góljával váratlanul megduplázta előnyét a házigazda. Az 51. percben Isael beadásnak szánt szabadrúgása kötött ki Rácz kapujában, majd tíz perc alatt négy paksi sárgult be, Zubkov pedig a 65. percben a második gólját is megszerezte. A hátralévő időben kijött a szorításból a Paks, ám nem tudott veszélyes akciókat vezetni, a hazai helyzetek pedig kimaradtak. A bajnokságban a Ferencváros veretlenségi sorozata immár 14 meccs óta tart, pályaválasztóként pedig már 45 találkozóján nem talált legyőzőre. A Tolna megyeiekkel szemben a fővárosiak négy mérkőzés óta tartó nyerő szériában vannak, a gólkülönbség pedig 14-0 a javukra.

Eredmény: Ferencvárosi TC-Paksi FC 4-0 (2-0) Groupama Aréna, 8075 néző, v.: Iványi gólszerző: Zubkov (3., 65.), Boli (43.), Isael (51.) sárga lap: Sigér (19.), illetve Lenzsér (53.), Kecskés (57.), Poór (61.), Szabó J. (62.) Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics, Blazic, Otigba, Civic - Haratin, Sigér (Vécsei, 77.) - Zubkov (Varga R., 70.), Isael, Nguen (Lodico, 70.) - Boli Paks: Rácz - Kulcsár D., Lenzsér (Szélpál, 83.), Gévay, Poór, Szabó J. - Balogh B., Kecskés (Szakály D., 60.), Bertus - Könyves (Szendrei, 73.), Böde

A sereghajtó Kaposvár hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémia csapatával. Mindkét gárda előtt adódott egy-egy nagy gólszerzési lehetőség, de a hazaiaknál Nagy ziccerben az oldalhálóba lőtt, míg a túloldalon Pogacsics hatalmas védést mutatott be. A többet támadó vendégek a szudáni születésű ausztrál Golgol első élvonalbeli találatával a 14. percben megszerezték a vezetést. A Kaposvár azonban gyorsan egyenlített, ennek hatására lendületbe jött, de ez nem tartott sokáig. A fordulást követően mezőnyfölényben futballozott a Puskás Akadémia, a hazaiak apró szabálytalanságokkal tördelték riválisuk játékát. A játékrész közepén Van Nieff kiállítása miatt emberhátrányba kerültek a vendégek, így megfordult a játék képe, a felcsútiak azonban így is egy ponttal távoztak.

Eredmény: Kaposvári Rákóczi FC–Puskás Akadémia FC 1-1 (1-1) Kaposvár, 1053 néző, v.: Erdős gólszerzők: Nagy R. (20.), illetve Golgol (14.) kiállítva: Van Nieff (69.) sárga lap: Tarasovs (68.), illetve Van Nieff (36., 69.), Spandler (87.) Kaposvári Rákóczi: Pogacsics - Vachtler, Tarasovs, Hegedűs D., Fodor M. - Jakimiv (Nagy K., 87.), Nagy J. - Csiki (Zsiga, 89.), Szakály A. (Beliczky, 87.), Nagy R. - Balázs Zs. Puskás Akadémia: Hegedüs L. - Szolnoki, Meissner, Spandler, Deutsch - Van Nieff - Plsek (Slagveer, 66.), Favorov - Golgol - Gyurcsó (Sós B., 89.), Vanecek (Urblík, 72.)

A MOL Fehérvár FC hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a meccset tíz emberrel befejező Budapest Honvéddal. A Honvéd kezdte veszélyesebben a találkozót, különösen Amadou Moutari volt elemében, aki előbb kapufára belsőzött, majd távolról is veszélyes lövéssel jelentkezett. Húsz perc után átvette a kezdeményezést a Fehérvár, amely Loic Nego közeli perdítésénél, majd Ivan Petrjak és Visar Musliu fejesénél is közel járt a gólhoz. A fordulás után Kovács István ziccerét rúgta ki Tomas Tujvel, majd Futács Márkó szerzett gólt lesről. A második félidő nagy részében a hazaiak próbálkoztak többet, a vendégek jobbára csak védekeztek, amikor pedig eljutottak a fehérvári kapu elé, akkor Banó-Szabó Bence lőtt tiszta helyzetből a kapufa élére. A Honvéd végül tíz emberrel fejezte be a meccset, mert Naser Alijit utánrúgásért kiállította a játékvezető.

Eredmény: MOL Fehérvár FC–Budapest Honvéd FC 0-0 Mol Aréna Sóstó, 3054 néző, v.: Berke sárga lap: Ikenne King (33.), Lanzafame (86.) kiállítva: Aliji (91.) Fehérvár: Kovácsik - Fiola, Musliu, Vinícius, Stopira - Pátkai, Elek - Nego (Houri a szünetben), Kovács I., Petrjak (Milanov 59.) - Futács (Hodzic 75.) Honvéd: Tujvel - Ikenne King (Uzoma 73.), Batik, Kamber, Lovric, Aliji - Banó-Szabó, Kesztyűs, Hidi - Lanzafame, Moutari (George 72.)

A Diósgyőr hátrányból fordítva 3-1-re nyert a Zalaegerszeg otthonában, így 1975 augusztusa után diadalmaskodott ismét vendégként a két csapat párharcában. A DVTK hatalmas lendülettel kezdett, már az első percben óriási helyzetet hagyott ki, és a folytatásban is többször veszélyeztette Demjén kapuját. Negyedóra elteltével kiegyenlítettebbé vált a játék, mindkét oldalon adódtak kisebb-nagyobb lehetőségek, de a szünetig nem született gól. A fordulás után viszont rövid időn belül mindkét csapat betalált: előbb a hazaiak egy vitatható büntetőből, majd a vendégek egy jobboldali szögletet követően. A Diósgyőr az egyenlítés után lendületben maradt, és egy remek szabadrúgás-variáció végén a vezetést is sikerült megszereznie. A vendégek a hátralévő időben eredményesen őrizték előnyüket, sőt többször ők veszélyeztettek, és az utolsó pillanatokban – Hasani révén – megadták a kegyelemdöfést is ellenfelüknek.

Eredmény: Zalaegerszegi TE FC-Diósgyőri VTK 1-3 (0-0) Zalaegerszeg, 2051 néző, v.: Karakó gólszerzők: Bobál G. (47., 11-esből), illetve Brkovic (53.), Polgár (61.), Hasani (93.) sárga lap: Bedi (60.), Mitrovic (63.), Babati (91.) Zalaegerszegi TE FC: Demjén - Bolla, Bobál D., Lesjak, Bedi - Stieber, Mitrovic (McWoods, 76.), Kocsis G., Radó (Babati, 65.) - Ikoba, Bobál G. (Katelarisz, 62.) DVTK: Danilovic - Sesztakov, Polgár, Brkovic, Tamás M. - Márkvárt, Vági - Hasani, Rui Pedro (Cortes, 81.), Kiss T. (Egerszegi, 88.) - Ivanovszki (Tabakovic, 76.)

A harmadik helyen álló Mezőkövesd 1-0-ra nyert a vendég Kisvárda ellen. Már az első félidőben is egyértelmű fölényben futballoztak a hazaiak, és viszonylag hamar megszerezték a vezetést. A vendégek kapura lövéssel mindössze egyszer próbálkoztak, ráadásul közvetlenül a szünet előtt emberhátrányba is kerültek. Fordulás után változtatott a játékán a Kisvárda, ennek pedig az lett az eredménye, hogy kiegyenlítettebbé vált a küzdelem. A hazaiak a létszámfölényük ellenére nem tudták növelni előnyüket. Az eredmény nem változott, a sikerrel a Mezőkövesd megerősítette harmadik helyét a tabellán.

Eredmény: Mezőkövesd Zsóry FC–Kisvárda Master Good 1-0 (1-0) Mezőkövesd, v: Solymosi gólszerző: Neszterov (18.) kiállítva: Simovic (45.) sárga lap: Karnyicki (81.), illetve Karaszjuk (27.), Simovic (32., 45.), Hej (42.), Protic (53.) Mezőkövesd: Szappanos - Farkas, Guzmics, Neszterov, Vadnai - Cseri, Berecz, Karnyicki, Besirovic (Meszhi, 89.) - Zivzivadze (Takács, 83.), Nagy D. (Pekár, 74.) Kisvárda: Dombó - Hej, Beriosz, Rubus, Protic - Karaszjuk (Bumba, 41.), Simovic, Obradovic - Cukalasz (Melnyik, 71.) - Kovácsréti (Viana, 66.), Grozav

A Debrecen 4-0-ra győzött hazai pályán az Újpest ellen. A Debrecen az első perctől irányította a mérkőzést, a hazaiak már az Újpest tizenhatosánál letámadták ellenfelüket. Az idő múltával aztán alábbhagyott a hazaiak lendülete. A második félidő elején hamar kétgólos előnyre tett szert a DVSC. Szécsi előbb Adeniji, nem sokkal később pedig Varga Kevin önzetlen átadását követően talált be az Újpest kapujába. A félidő közepén büntetőből tovább növelte előnyét a Debrecen, sőt az emberhátrányba került, teljesen széteső vendégcsapat egy hatalmas védelmi hiba után újabb gólt kapott.