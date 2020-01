Az előzetes becslés szerint a szociáldemokraták nyerték a burgenlandi tartományi választásokat

Azt kérik, hogy az egész országban... tépjék össze a szavazócédulákat, vegyék ki a döntést az amerikai nép kezéből - interpretálta a vád álláspontját a Trump elnök védelmét irányító Pat Cipollone. Az amerikai szenátusban szombaton már a Fehér Ház jogászcsapatáé volt a szó, miután előtte három napon át a képviselőházi "impeachment menedzserek" érvelhettek Donald Trump menesztése mellett. Ők ugyanis úgy vélik, hogy az elnök külső segítséget akar igénybe venni az újraválasztásához, azaz csalásra készül. A védelem szerint pont ellenkezőleg, a Demokrata Párt nem hisz benne, hogy le tudja győzni Trumpot, ezért más eszközt keres. - Azon vannak, hogy az amerikai történelem legnagyobb választási beavatkozását kövessék el - fogalmazott Cipollone. A vád kifejtése mintegy 23 órát vett igénybe. A védelem nem tart igényt ennyire. Szombaton alig két órában foglalták össze, miről lesz szó majd hétfőn és kedden. Trump eleve kifogásolta, hogy a hétvégén kezdenek, amikor kevesebben ülnek a készülékek előtt. Jogászainak álláspontja szerint a vád félrevezeti az országot, tendenciózusan válogatja meg a feltálalt tényeket és az elnök egyáltalán nem bűnös: joggal volt bizalmatlan az előző adminisztrációtól örökölt hírszerzési és FBI-vezetőkkel szemben, ezért keresett más csatornákat a volt alelnök Joe Bidennel kapcsolatos információk megszerzésére. A sajtó tényként kezeli, hogy a szenátusban végül Trump számára kedvező döntés születik, ám még mindig nem világos, hogy meddig tart az eljárás. A szenátusi ellenzék egyelőre legfeljebb két republikánus átszavazóra számíthat és hacsak nem bukkan fel még kettő, akkor nem lesz tanúmeghallgatás. Ebben az esetben némi kardcsörtetés után a hét végére befejeződik az impeachment és a pártok végre ráfordulhatnak a választási kampányra. A tanúk és bizonyítékok beidézése ugyanakkor beláthatatlanul elhúzná az eljárást, ami felborítaná a 2020-as menetrendet. Ha a szenátusban nem is, de a sajtóban közben új tény került napvilágra. Egy 2018-as, szűkkörű vacsorán készült videón hallható, amint Donald Trump utasítást ad az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetének kirúgására. A felvétel alapján az elnök nem mondott igazat, amikor letagadta, hogy ismerné egyik beszélgetőtársát, az újabban a váddal együttműködő Lev Parnaszt.



Pompeo sűrűn káromkodott egy újságírónőnek

Az amerikai közszolgálati rádió, az NPR műsorvezetője, Mary Louise Kelly szerint Mike Pompeo külügyminiszter durván káromkodva felelősségre vonta és következményekkel fenyegette, amiért meg merte kérdezni tőle, miért nem védte meg a támadásoktól Marie Yovanovich kijevi nagykövetet. A miniszter még egy vaktérképet is behozatott, hogy kiderüljön, tudja-e az újságíró, hol van Ukrajna. A pletyka szerint a 2024-es elnökjelöltséggel kacérkodó Pompeo nem tagadta a dolgot, de szerinte Kelly kétszer is "hazudott", mert eredetileg Iránról kért interjút, másrészt beleegyezett a későbbiek "off record" minősítésébe, aztán mégis beszélt róluk.