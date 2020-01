Elő a szelvényeket, mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait

Rétvári Bence elismerte, hogy kár érte a romákat, de szerinte a felpereseket képviselő alapítvány tehet mindenről. És Soros-hálózat. Meg persze Gyurcsány.

Közvetlen konzultáció kezdődik a gyöngyöspatai iskolaügy érintettjeivel, a település önkormányzata és a tankerület a jövő héten a felpereseket levélben keresi meg, amelyben szervezett képzések széles választékát kínálják nekik - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján. Rétvári Bence ismertette: a tankerület és az önkormányzat közös jogi képviselője levelet írt a felperesek jogi képviselőjének, indítványozva, hogy kezdjék meg az egyeztetést a természetbeni kártérítés lehetőségéről. Hozzátette: bár kezdetben nyitottságot tapasztaltak, néhány nappal később olyan választ kaptak, amely szerint a jogi képviselő nem tartja valószínűnek, hogy ilyen egyeztetés eredményre vezetne. Rétvári megdöbbentőnek és felháborítónak nevezte, hogy bár az alapítvány (Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány) megbízottai ellátogattak Gyöngyöspatára és beszéltek azokkal, akiket képviseltek, arra a kérdésre, kik fogadnák el a természetbeni kártérítést, pertaktikai okokból nem válaszoltak. Az államtitkár közölte: úgy látják, nem várható érdemi segítség a felperesek képviselőitől, ezért a legcélravezetőbb, ha a tankerület és az önkormányzat közvetlenül indít egyeztetést. Sajnálatát fejezte ki, hogy a diákokat a peres eljárásban segítő alapítvány nem volt konstruktív, hanem továbbra is csak "a botrány még nagyobbá tételére" törekedett. Hozzátette: a kormányzat ezt rendkívül károsnak tartja, és úgy gondolja, hogy az alapítvány valódi célja a pénzszerzésen kívül a feszültség keltése Magyarországon, és az ország lejáratása külföldön. Az államtitkár azt mondta: olyan helyzetről van szó, amely még 2004-ben, a Gyurcsány-kormány időszakában keletkezett. A gyöngyöspatai iskola állami működtetésbe vételével megszüntették ezt az állapotot, a kormány célja, hogy kompenzálja a diákokat, akiket hátrány ért. A probléma megoldása nem egy nagy összeg kifizetése, hanem a hosszú távú, ingyenes képzési program - mondta Rétvári Bence, hozzátéve: ez jobb esélyt ad az érintetteknek, a végzettség megszerzése jobb munkahelyet és a biztos egzisztenciát jelenthet. A diákokat képviselő alapítvány az államtitkár szerint nem az ott élő romák segítésében, hanem abban érdekelt, hogy "a Soros-hálózat tagjaként" további feszültséget gerjesszen és minél nagyobb összegű kártérítéseket próbáljon állami szervekből, önkormányzatokból, tankerületekből "kisajtolni". Bírálta az alapítványt azért is, mert megosztja a falut, miközben az embereknek továbbra is ott kell élniük egymás mellett. Nem bírálta viszont Orbán Viktort, aki az egész kérdést felszínre hozva szembeállította a szorgalmasan dolgozó embereket a munka nélkül gazdagodó romákkal. Az alapítvány hosszú szidalmazása után Rétvári azért végül a kormány ajánlatához is eljutott . A diákoknak - ma már jórészt fiatal felnőtteknek - különböző képzéseket kínálnak és írásban várják tőlük a választ, hogy melyiket fogadnák el. Kínálnak szakképzést, a gyöngyösi felnőttképző 10-12 hónapos, korábbi OKJ-s jegyzékében szereplő tanfolyamai mellett pszichés segítséget, idegen nyelvi képzést, informatikai képzést, beilleszkedést segítő és traumafeldolgozó foglalkozásokat, továbbá az alapkompetenciákat segítő kiegészítő foglalkozásokat. Felajánlják a belépést a szakképzési Hídprogramba is, hogy segítsék azokat, akiknek esetleg nincs meg az alapfokú képzése, és így majd szakképzést kaphassanak. Az érintett fiatalok legalább két szakképzés megszerzésének lehetősége közül választhatnak Gyöngyösön vagy 15 kilométeres vonzáskörzetében. A felajánlás szerint a képzés, a tananyag ingyenes, kifizetik a vizsgadíjat és az oktatási intézménybe eljutás utazási költségét is. Újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: 62 diáknak küldik ki az ajánlatot tartalmazó levelet. A Debreceni Ítélőtábla 2019. szeptember 18-án hozott jogerős ítéletében szegregáció miatt a Gyöngyöspatán élő roma családoknak százmillió forint kártérítés megfizetésére kötelezte a tankerületet és az önkormányzatot.