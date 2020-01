Belehalt a kókuszkocka falásba egy nő Ausztráliában

Csökken az osztrák katolikus egyház tagjainak létszáma, tavaly ebbe az egyik püspök kicsapongásai is belejátszottak.

A hívők csaknem 15 százaléka lépett ki tavaly az osztrák katolikus egyházból, ez közel 70 ezer főt jelent. A 2018. végén jegyzett 5,05 millió katolikusból egy évvel később 4,98 millióan maradtak az egyház kötelékében. Különösen Karintiában gyorsult fel a kilépések száma, amit az egykori diákokkal szemben elkövetett, s a mai napig felbukkanó szexuális visszaélések mellett egy helyi „sajátossággal” magyaráznak, Alois Schwarzzal. Az 1952-ben született férfiút még 2001-ben nevezte ki a karintiai Gurk-Klagenfurt egyházmegye élére II. János Pál, s a püspök munkáját 2015-ig rendben is találták, egészen addig, amíg körzete gazdálkodása hiányt nem kezdett mutatni. Így volt ez aztán 2016-ban és 2017-ben is. A kiadások megnövekedése összefüggött egy bizonyos Andrea Enzinger felbukkanásával, a hölgy a püspök asszisztenseként tette magát nélkülözhetetlenné. Schwarz egykori szemináriumi társát a püspök sokasodó kiadásai, luxuséletmódja, s a beosztottaival szemben egyre diktatórikusabb fellépése nyílt levél megírására késztette. Ebben az egyházhoz méltatlan magatartását rótta fel neki, gátlástalan hazugságait, cinikus reakcióit. Megírta például, hogy amikor az asszisztenssel való túl szoros kapcsolatát kérte számon Schwarzon, a püspök úgy válaszolt, hogy ő már azokra az időkre készül, amikor a Vatikán enyhíteni fog a cölibátus, a papi nőtlenség szigorú szabályain. A profil című bécsi hetilap pedig feltárta, hogy Schwarz az egyházközsége számlájára egy száz négyzetméteres lakást bérelt Bécsben saját céljaira, fele lakbérért. A karintia hívek és egyházi alkalmazottak körében terjedtek a pletykák Alois Schwarzról. Amikor az egyházközség egyik munkatársa 2018 elején levelet írt a sajtónak a visszaélésekről, a főpap magánnyomozót alkalmazott, az alkotmányvédelmi és terrorizmus ellenes szövetségi hivatal volt főnökét, Gert-René Pollit, a helyi anomáliák feltárására. Fél évvel később, mindenki meglepetésére, Schwarzot Ferenc pápa utasítására eltávolították hivatalából, de ami még nagyobb megrökönyödést keltett: nem leváltották, hanem áthelyezték Alsó-Ausztriába, St. Pölten püspökének. Az egyetlen büntetés az volt, hogy az „asszisztens” Karintiában maradt, kinevezték egy oktatási centrum igazgatójának. De csak két hónapig tartott az igazgatóság, a Schwarz ellen indított visszaélések vizsgálata során felmondtak neki. Az egyházi vizsgálat eredményeit a klagenfurti ügyészségre küldték tovább. Ám sem az egyházi, sem az ügyészségi vizsgálatról – magasabb utasításra – nem hoztak nyilvánosságra semmiféle részletet. A pápa kezdeményezésére ezért a salzburgi érsek vezetésével 2019. januárjában újabb kutakodás kezdődött, de megpróbálták eltussolni a kellemetlen múltat, ami hatalmas felháborodást keltett. Sokan azon is háborogtak, hogy a püspök megúszta egy áthelyezéssel, ahelyett, hogy lefokozták volna. Az alsó-ausztriai állami televízió - a Schwarz elleni nyomozás tetőpontján - interjút készített az osztrák katolikus egyház fejével, a bécsi érseki tisztséget is betöltő Christoph Schönbornnal. A főpap igyekezett bagatellizálni a történteket, s azt magyarázta – általános fejcsóválást előidézve -, hogy egy magas rangú egyházi vezetővel szemben nagyon körültekintően kell eljárni. A múlt héten 75. életévét betöltött, arisztokrata családból származó bíboros, olykor túl óvatos fogalmazásai ellenére, nagyon népszerű, példamutató egyházi vezető. 2014-ban még a konklávén is felmerült a neve a lemondott XVI. Benedek lehetséges utódaként, de ő határozottan elutasította a jelölést. Az elmúlt évben megroppant az egészsége, előbb egy prosztatarákból, majd egy tüdőembóliából épült fel. Ezért úgy döntött, hogy a születésnapján beadja lemondását az osztrák katolikus egyház országos vezetéséről Ferenc pápának. A szentatya azonban, aki nagyra tartja a jó házból való kardinálist, élve az egyházi lehetőségekkel, egyelőre nem fogadta el Schönborn távozási szándékát. Arra hivatkozott, hogy amíg nem találják meg az utódát, addig nem lehet őt elengedni.