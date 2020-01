Lezuhant egy lángoló utasszállító Afganisztánban

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete megjelentette azokat az alapvető szabályokat, amelyeknek betartásával csökkenthető a koronavírussal való megfertőződés esélye.

Néhány egyszerű, a többi cseppfertőzéssel terjedő megbetegedés megelőzését is szolgáló higiéniai és élelmiszerbiztonsági szabály betartásával csökkenthető az új, a kínai Vuhan tartományból terjedő új koronavírus okozta megbetegedés a WHO szerint. A tüdőgyulladást okozó fertőzés eddig 80 életet követelt , és már csaknem hatezerre emelkedett a járvány fertőzésgyanús eseteinek száma. Az ajánlásokat a WHO magyar nyelvű Facebook-oldalán is megjelentették: