Ők a 38. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjai

Szolnok egykori polgármestere, a hűtlen kezelés miatt elítélt Várhegyi Attila hétfőn mutatkozott be a dolgozóknak.

Hétfőn állománygyűlés volt Hollóházi Porcelángyárnál, ahol bemutatkozott az új tulajdonos, Várhegyi Attila – tudta meg a Szabad Pécs . Mint a lap emlékeztet rá, Várhegyi korábban kulturális államtitkár és Szolnok fideszes polgármestere is volt, de miután 2002-ben elítélték hűtlen kezelésért , kivonult a politika első vonalából. Ugyanakkor Várhegyi továbbra is a Fidesz legbelsőbb köreihez tartozó személy maradt, akit a mai napig Orbán Viktor egyik befolyásos háttéremberének tartanak.

A pécsi lap szerint már egyfajta kísérletezés is megkezdődött az épületkerámia, azon belül is tetőcserép gyártásra vonatkozóan, hogy az új tulajdonos képbe került. Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy ez, az adott esetben valóban jelentős piaci szegmens is célkeresztbe kerülhet Hollóházán. Kérdéses persze, hogy sikerül-e felépíteni egy teljesen új, épületkerámia divíziót, de a tradíció hiányának hátrányát a legmodernebb technológia, és munkaerőállomány mellett legfeljebb a jó kormányzati kapcsolatokkal lehet behozni – jegyzi meg az újság. Hozzáteszik, cél lehet az is, hogy ne kelljen bezárni egy nagy hírű gyárat, egy hungarikumot a Fidesz-kormány alatt, ugyanakkor az állami forintokat se öntsék a működtetésbe “számolatlanul” és hivatalosan.