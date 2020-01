Lezuhant egy katonai helikopter Horvátországban, legalább egy ember meghalt

Abszolút többséget szerzett az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) a vasárnapi burgenlandi választásokon. Hans Peter Doskozil eddigi tartományi miniszterelnök így egyedül alakíthat kormányt.

A 74,4 százalékos részvétel mellett megszerzett 49,94 százalék feleslegessé teszi, hogy bevegye kabinetjébe az eddigi partnert, a jobboldali radikális szabadságpártot (FPÖ). A legutóbbi, 2015-ös választásokon az SPÖ 41,9 százalékot szerzett – akkor még Hans Niesslnek hívták a tartományi vezetőt –, számítani lehetett arra, hogy Doskozil ennél talán többet fog elérni, de az abszolút többség megszerzését ő maga sem remélte. A 49 éves politikus egy éve vezeti miniszterelnökként a legkisebb osztrák tartományt, 2018 végén választották meg az SPÖ burgenlandi elnökének. Karrierje nagy részében Doskozil rendőrtiszt volt, nemzetközi ismertségre 2015-ben tett szert, amikor határozottan, pragmatikusan, de emberségesen irányította a Burgenlandon áthömpölygő menekültáradatot. Hamarosan Bécsben folytatta pályáját, az utolsó osztrák nagykoalíció, a szociáldemokrata-néppárti kormány védelmi minisztere lett. Népszerű volt mindkét pártban, sokan értékelték az osztrák hadsereg újbóli talpra állítására irányuló eltökéltségét. Neve időről időre felmerült az SPÖ esetlees következő elnökeként. Doskozil rendre bírálta a bécsi központot, keményebb kezű biztonságpolitikát, nagyobb összetartást sürgetett. Amikor 2017 közepén összeomlott a nagykoalíció, Doskozilt Burgenland új vezetőjeként várták vissza a tartományba. Folytatta a koalíciót a szabadságpárttal, amellyel, az országos vezetés tiltakozása ellenére, végig tudta vinni sajátos elképzeléseit. A vasárnapi abszolút többség megszerzése óta immár burgenlandi modellnek nevezett politika lényege: a szociálpolitikában nyitás balra, a biztonságpolitikában keményen jobbra. FPÖ-s segítséggel 2019 végén nyomta át a törvényhozáson: aki az állami szektorban dolgozik a legszegényebb osztrák tartományban, annak a fizetése 2020-tól nettó 1700 euró lesz. Az egészségügyben dolgozóknak már januártól emelték a fizetését, másokét júliustól fogják. „Doskóék” a magánszektort is felszólították, kövesse a béremelést, a gazdasági kamara azonban inkább az adócsökkentés mellett tette le a voksát. A 250 ezer lakosú tartományban vastapsot kapott az a kormánydöntés is, amely az idős hozzátartozók ápolását fizetendő munkának minősítette.

Hans Peter Doskozil Fotó: ROBERT JAEGER / FAP

A Magyarországgal, Szlovákiával és Szlovéniával határos Burgenland bejárat Ausztriába és onnan tovább Nyugat-Európába, a határai védelmét a rendőrség a hadsereg támogatásával látja el, s mint a szocdem vezetés hangsúlyozza, ezt a gyakorlatot akarják folytatni májust követően is, amikor a két szervezet közötti együttműködés lejár. A január elején felesküdött új osztrák kormány néppárti belügyminisztere határterületeken létesítendő új migránsállomásokra tett javaslatot, a lakosság őszinte ellenállásába ütköző elképzelést a cseppet sem szégyellős, populizmusra sem rest Doskozil politikai marhaságnak minősítette. De csak halkan. Hosszú hónapok óta rekedt, hangszálát már két ízben is megoperálták, a testes férfi cérnahangon volt kénytelen kampányolni. Ám nem vált nevetség tárgyává, népszerűségének ez ugyanúgy jót tett, mint tavaly kötött második házassága. Az abszolút többséggel az SPÖ ellopta a showt a tartomány többi pártjaitól, amelyek közül a néppárt 30 százalék fölé emelte voksainak arányát, de a pártvezér, Sebastian Kurz országos varázsát helyben nem tudta érvényesíteni. Némileg erősödtek csak az országosan kormányzó zöldek, a szabadságpárt 10 százalék alá esett, a városi szavazókra építő liberális Neos pedig nem tudott bejutni a helyi parlamentbe. A választás délutánján Kismartonba, Eisenstadtba sietett a bécsi SPÖ első embere, Michael Ludwig, kollégája sikerében fürödjön. Hátha jut belőle neki is az ősszel esedékes bécsi parlamenti választásokra. Asszisztált a győzelemhez az SPÖ sokat bírált elnöke, Pamela Rendi-Wagner is. Ő Doskozil azon kijelentésének örült a legjobban, hogy öt évig Burgenland élén akar állni, nincsenek bécsi tervei.