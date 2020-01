Rabosították Varju Lászlót

Több tucat aktivista, a DK, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Liberálisok képviselői demonstráltak a Központi Nyomozó Főügyészség épülete előtt, ahová hétfő délutánra idézték be a DK-s politikust.

Az ellenzéki képviselőt két ügyben is meggyanúsította az ügyészség, amivel szemben Varju panaszt emelt. Miután azt az ügyészség elutasította, hétfő délután sor került a nyomozás hivatalos elindítására, illetve a rabosításra, melynek során fénykép készült az eljárás alá vontról illetve levették az ujjlenyomatát. Varju kevéssel három óra előtt lépett be az épületbe Hadházy Ákos kíséretében, majd a rabosítást követően a DK-s képviselő szabadlábon távozhatott háromnegyed négykor. A képviselő a bejárat előtt a sajtónak felmutatta az ujjlenyomat-leadástól tintás kezét.

„Ez egy koncepciós eljárás” - szögezte le Hadházy Ákos független képviselő, aki maga is az MTVA-s biztonsági őrök durvaságának volt az elszenvedője. „Azt hittük, hogy a rendszerváltozás után elfelejthetjük ezt a szót.” "Ez a mai nap egy vicc is lehetne - mondta Hadházy -, mert az egy vicc, hogy az MTVA smasszereit futni hagyta az ügyészség, míg a képviselő urat megvádolta. Azonban ez a mai cselekményük egy újabb mérföldkő a diktatúra felé vezető úton. Ahhoz, hogy ezen az úton megálljon a Fidesz, ahhoz ma kevesen vagyunk. Ahhoz az kell, hogy néhány százezren legyünk itt.” Hadházy Ákos szerette volna rögzíteni a rabosítás folyamatát, ám ezt az ügyészség megtiltotta. Dacára, hogy az országgyűlési képviselők közintézménybe történő belépését megtiltó jogszabály csak február elsején lép életbe. Mint arról beszámoltunk , a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését két ügy miatt kérte Polt Péter legfőbb ügyész az Országgyűlés mentelmi bizottságától. Egyfelől a tavalyelőtt decemberben az MTVA épületében kialakult dulakodás miatt emeltek vádat az ügyészek Varjuval szemben. Bár a felvételeken világosan látható volt, hogy Varjut leteperték a biztonsági őrök - a képviselőt mentő vitte el a helyszínről -, az ügyészség szerint a dulakodás közben Varju megfogta az egyik biztonsági őr vádliját, aki ettől elesett. Emiatt garázdasággal gyanúsítják a képviselőt. A mentelmi bizottság fideszes többsége megszavazta Varju László mentelmi jogának a megvonását. A politikust azért is számon kérné az ügyészség, mert gyanújuk szerint 2018 februárjában, hónapokkal a választások előtt anyagi juttatás ígéretével próbált visszalépésre bírni egy független képviselő-jelöltet.