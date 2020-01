Fajta Péter nyolcaddöntős a junior Australian Openen

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a kétszeres olimpiai bajnok kosárlabdázó, Kobe Bryant. A helikopter-balesetben kilencen vesztették életüket, köztük a sztár 13 éves lánya.

Az egész világ döbbenten áll a tények előtt, helikopter-balesetben 41 éves korában életét vesztette Kobe Bryant kétszeres olimpiai bajnok amerikai kosárlabdázó. Az Egyesült Államokat megrázta a tragédia, vasárnap este a Los Angeles-i Staples csarnoknál gyülekeztek rajongói, közülük sokan koszorúkat vittek a csarnokhoz. Az NBA minden vasárnapi mérkőzésén megemlékezést tartottak, a címvédő Toronto Raptors és a San Antonio Spurs összecsapásán a két csapat az első támadásánál nem vezetett akciót, mindegyik hagyta lepörögni a 24 másodpercből álló támadóidőt – miközben a közönség felállva tapsolt -, ezzel emlékezve a Los Angeles Lakers egykori legendás játékosára, akinek ez volt a második mezszáma. Hasonlóképpen tettek a játékosok a Memphis Grizzlies és Phoenix Suns találkozóján, ott az egyik csapat 8 másodpercig állt csendben, mivel Bryant pályafutásának első felében ezzel a mezszámmal játszott.



Bryant példaképe, Michael Jordan érzelmes szavakkal emlékezett barátjára. „Nem lehet szavakkal kifejezni azt a fájdalmat, amit érzek. Szerettem Kobe-t, olyan volt számomra, mint egy testvér. Gyakran beszéltünk egymással, nagyon fognak hiányozni ezek a beszélgetések” – közölte szóvivőjén keresztül az 56 éves, ugyancsak ikonikus korábbi játékos.

A Twitteren fejezte ki együttérzését mások mellett Adam Silver, Magic Johnson – a Lakers korábbi játékosai – a Kosárlabda-játékosok Országos Szövetsége, Jesse Jackson tiszteletes, polgárjogi harcos, továbbá az Országos Jégkorong Liga, illetve Donald Trump jelenlegi, és Barack Obama korábbi amerikai elnök.

Dávid Kornél volt az egyetlen magyar kosaras, aki játszott Bryant ellen az NBA-ben. A korábbi kosárlabdázó a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy a kutyáját a nagy sztár előtt tisztelegve Kobe-nak hívják. Vasárnap este Tel-Avivban volt egy mérkőzésen, amikor üzenetet kapott, hogy meghalt Kobe, először azt hitte, a kutyájával történt valami.

"Aztán kaptam egy e-mailt is benne a balesetről elsőként beszámoló csatorna hírével - mondta Dávid. - Hívtam a feleségem, aki megerősítette, hogy tragédia történt, és egyszerűen elsötétült a világ. Onnantól nem lehetett a mérkőzésre figyelni, csak azt láttam, hogy a szurkolók is a telefonjukat böngészik, a félidőben meg már az egyik amerikai televíziós csatorna élő képe ment a kivetítőn. Olyan friss volt a bejelentkezés, hogy még a füstölgő roncsokat mutatták. Lehúzták a rolót, hányingerem lett, egyszerűen nem hittem el, hogy ez megtörtént."

A profi karrierjét 2016-ban befejező Bryant tehetségére hamar felfigyeltek, eredményei biztosították számára, hogy bármelyik egyetemen ösztöndíjat kaphasson. Tizenhét évesen azonban úgy döntött, kihagyja az egyetemet, és jelentkezett a draftra, hogy az észak-amerikai profi ligában, az NBA-ben szerepelhessen. A Charlotte Hornets választotta ki az első körben, ebben a csapatban azonban egy percet sem játszott, elcserélték Vlade Divacra a Los Angeles Lakerssel.

Húsz éven át szolgálta csapatát, amellyel ötször (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) nyert aranygyűrűt. Kétszer (2009, 2010) a döntő legjobb játékosának is megválasztották, 2008-ban ő lett a bajnokság legjobbja, míg 18 alkalommal vett részt az All Star-gálán. Az amerikai válogatottal 2008-ban Pekingben, 2012-ben Londonban bizonyult a legjobbnak az ötkarikás játékokon.



Visszavonulása után változatos dolgokkal foglalkozott, több gyerekkönyvet is írt, illetve animációs filmek producereként szerepelt, Dear Basketball című alkotásával Oscar-díjat is nyert. A vasárnap esti Grammy-gálán is megemlékeztek róla, ráadásul az eseményt a Staples Centerben tartották, ahol a kosárlabdázó egész karrierje alatt játszott. A gálán több elhangzott dalt is a kosárlabdázó emlékére ajánlottak. Az Australian Openen is a gyász árnyékában telt az egész játéknap.

Bryant szombaton posztolt utoljára a Twitterre , abból az alkalomból, hogy a Lakers jelenlegi szupersztárja, LeBron James, éppen őt megelőzve minden idők harmadik legponterősebb NBA-játékosa lett.

Tűzoltók a baleset helyszínén Fotó: MARK RALSTON / AFP