350 milliós bírságot kapott a Magyar Telekom

Van a világnak olyan része, ahol csak sms-ben lehet elektronikusan fizetni, de egyre több egyszerű, gyors és biztonságos pénzkezelési megoldás lát napvilágot.

A pénz mint fizetőeszköz már az egészen korai civilizációkban is jelen volt. Az európai-közel-keleti kultúrában hamar a nemesfémek töltötték be a pénz szerepét, a 19. században pedig megjelentek az első bankjegyek. A fejlődésnek pedig megállíthatatlan, és bár míg évszázadokig alig volt változás a területen, az elmúlt évtizedekben felgyorsult a fizetőeszközök innovációja.

Van élet a bankjegyeken túl

A készpénztől való elszakadás első lépése a mai értelemben vett hitelkártya 1958-as megjelenése volt, az első bankkártyát pedig 20 évvel később vették használatba. Idővel a kártyás fizetés is egyre biztonságosabb és gyorsabb lett a mágneses szalagnak, majd a 2015-től nemzetközi szabvánnyá vált chiptechnológiának köszönhetően, amely a paypass fizetést is lehetővé tette. Ma pedig már akár a telefonunkon is tárolhatjuk a bankkártyánk, hitelkártyánk adatait és fizethetünk, akár az óránkkal is.

Sms-sel Afrikában

Míg nyugaton elsősorban a kártyához kötött elektronikus fizetési módok terjedtek el, addig Ázsiában és a fejlődő országokban egészen mást részesítenek előnyben. A nálunk főleg a parkolás kiegyenlítésére használt rendszer máshol szinte az egyetlen megoldás az elektronikus fizetésre. Afrikában bankkártyával nem, sms-sel azonban bárhol vásárolhatunk. Kenya nemcsak Afrikában, hanem világszerte is úttörője volt az sms-fizetésnek. A 2007-ben indult mobil pénznek 2014 februárjában már több mint 16 millió felhasználója volt az országban. A szolgáltatás az elmúlt években már több mint 12 afrikai országban megjelent és a fejlődő országok fő fizetési formájává vált. De elérhető Albániától Indiáig számos államban, sőt több kelet-európai országban, például Romániában is.

Kenyeret chaten

Míg Európában a kártyás fizetés fejlesztésével voltak elfoglalva, addig a kínai piacot egy teljesen új fizetési mód tarolta le. Az ázsiai országban rengeteg aktív felhasználója van az AliPay-nek, a 2011-ben létrejött WeChat közösségi média platform pedig ma már mindenre jó. Az üzenetküldés mellett képeket és videókat lehet megosztani, zenét lehet hallgatni, de a felhasználói pénzt is küldhetnek az ismerőseiknek, számlákat fizethetnek, jótékonykodhatnak, ételt és Ubert is rendelhetnek vele. Szinte mindenki, még a legszerényebb körülmények között élők is, ezt a rendszert használják a bevételeik és a kiadásaik kezelésére és a mindennapi fizetésre. Az egyszerűen, QR-kód alapon működő és megbízhatónak tartott rendszernek így aztán közel 1 milliárd regisztrált felhasználója van.

Aranytartalékot növelve

2020-ban egy magyar fejlesztés teszi elérhetővé a jövő fizetőrendszerét, amely nemcsak innovatív, de lehetővé teszi a pénzügyek feletti teljes ellenőrzést, megbízható, egyszerű és olcsó is. A pár hónapon belül elinduló BlockBenPay egy mobilalkalmazás használatával - a bankokat kihagyva – QR-kód segítségével biztosít lehetőséget az azonnali fizetésre. Különlegessége, hogy a bevételeinket és a kiadásainkat egy aranyalapú rendszeren kezelhetjük, amely megvéd a szélsőséges árfolyam-ingadozásoktól, sőt még azt is lehetővé teszi, hogy a vásárlások utáni visszatérítésnek köszönhetően az aranytartalékainkat is növeljük.