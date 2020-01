Felmentették a vagyonnyilatkozata miatt botrányba keveredett horvát minisztert

Újabb bomba robbant az évek óta tartó nyomozásban: Halil Arszlanov vezérezredest, a helyi fegyveres erők helyettes vezérkari főnökét hivatalosan is megvádolták kétrendbeli, igen nagy kárt okozó csalás ügyében.

Halil Arszlanov vezérezredest kemény vádakkal illették. Eszerint a vezérezredes bűnrészes a haditechnika karbantartásáról és javításáról kötött állami szerződések kijátszásában. Egyszer 191 millió 437 ezer rubelt, a másik esetben 6,5 milliárdot csaltak el. A sorozatos korrupciós botrányok közül is kiemelkedik ez, hiszen, mint a moszkvai kommentátorok is hangsúlyozzák, a hadseregnek az a része vált sebezhetővé, amelynek éppen az lenne a feladata, hogy az egész ország biztonsága felett őrködjön. Mint a második világháború egyik veteránja megállapította, a távközlés a hadsereg olyan idegközpontja, amely nélkül semmi nem működik. 2013 óta nem újdonság, hogy csalások történtek, azok mértéke és a benne résztvevők személye azonban csak az évek során vált teljessé. Fokozatosan közelítettek a csúcshoz: megvádolták és letartóztatták Pavel Kutahov ezredest, az orosz fegyveres erők irányítási rendszerének műszaki tökéletesítéséért felelős osztály vezetőjét, vád alá helyezték Alekszandr Ogloblin vezérőrnagyot, a kommunikációs főcsoportfőnökség 1 osztályának vezetőjét és több topmenedzsert. 2019 őszén vált ismertté, hogy elértek Arszlanov vezérezredes személyéig. Most pedig az orosz média, a hivatalos hírügynökséget is beleértve, tájékoztatott arról, hogy az ügyészség megvádolta Arszlanovot. A nyomozás során a hatóságokkal kötött alku eredményeképpen az egyik befolyásos katonai vezető, Alekszandr Davidov bevallotta, hogy Arszlanov és társai felülárazták a vásárolt haditechnikát, a különbözetet pedig zsebre rakták. Arszlanov ellen vallott Ogloblin vezérőrnagy is, hogy mentse a bőrét. Halil Arszlanov fényes karriert tudhat maga mögött, ezért is érdemel figyelmet a személye: egy ilyen sikeres katonai vezető hogyan jut el a bűnözésig. 1981-ben került a hadsereghez az 1964-ben falun született fiatalember. Elvégezte a katonai akadémiát, majd a vezérkari akadémiát is sikerrel maga mögött tudhatta. Távközlési főnökként szolgált a legkülönbözőbb alakulatok, hadosztályok élén, mígnem kikötött a csúcson. A Zsukov érdemrendtől a Haza szolgálatáért járó kitüntetésig minden elismerést megkapott. 2017 decemberében Putyin elnök rendeletére léptették elő vezérezredessé. Mindebből azt a téves következtetést vonta le, hogy törvényen felül állva hozzákezdhet a meggazdagodáshoz. Ebben kezére játszott az a közeg, amiben mozgott: a korrupció, a csalás a felső katonai körökben nem számított ritka esetnek. Szinte tálalták elé a lehetőségeket. Például, mint ahogy a nyomozás ezt kiderítette, a hadsereg modernizálására szánt összegből nem a drágább orosz gyártmányú technikát, hanem a silányabb és olcsóbb kínait vásárolták meg, amit aztán átcímkéztek oroszra. A különbözetet megtartották maguknak. S tették ezt éveken keresztül úgy, hogy senkinek nem tűnt fel semmi. Okkal teszik most sokan fel a kérdést, mi a garancia arra, hogy a legmodernebb orosz fegyverek és fegyverrendszerek biztonságban vannak és nem esnek szintén áldozatul a korrupciónak. Arszlanov mindent tagad. Behajtani sem tudják az elcsalt milliárdokat, mivel számláján pénzt nem találtak, ezért 50 millió rubel értékű családi ingatlanaihoz akarnak nyúlni. Arszlanov és gyerekei nevén van egy ház Moszkva előkelő negyedében és két egyenként másfél hektáros ingatlan nyaralókkal együtt. Arszlanov hol kórházba vonul, hol ügyvédei ragadnak meg minden alkalmat, hogy hátráltassák a tények feltárását. A vezérezredes eközben abban bízik, hogy a Kreml sem akar mindennek a végére járni, mivel túl sok fejnek kellene hullania, míg az igazság minden részletében kiderül. Csakhogy túl nagy a tét. Az orosz hadsereg idén rubelmilliárdokat kap tankok, repülőgépek, atommeghajtású hadihajók megvásárlásán kívül arra is, hogy tökéletesítse távközlési rendszerét. Az egyetlen szállító a védelmi minisztériumhoz tartozó „Vojentelekom” távközlési vállalat visszatérően szerepel a korrupciós botrányokban. 2011 és 2013 között 714 millió rubel kárt okozott azzal, hogy leselejtezett alkatrészeket adott el újként. Nyikolaj Tamogyin vezérigazgatót hat év börtönre ítélték ezért, azonban gyorsan szabadult a nélkül, hogy a kárt megtérítette volna. Utódja Alekszandr Davidov miután menybe menesztették kiváló munkájáért, belebukott az újabb csalási botrányba. A hadsereghez köthető korrupciós ügyek száma az elmúlt évben jelentősen emelkedett. Már az év első felében több mint félszáz eljárást indítottak a legkülönbözőbb visszaélésekért, kenőpénzek elfogadásáért. Büntető eljárást indítottak szárazföldi és légi egységek parancsnokai és tisztjei ellen. A hadseregben tapasztalható visszaélések csak az országos állapotok ismeretében érthetők meg, nem elszigetelt jelenségről van ugyanis szó. Az élet minden területét megfertőzte a korrupció, kormányzók, polgármesterek, nagyhatalmú politikai vezetők buknak bele a botrányokba.