Polt Péterrel tárgyalna az unió csalás elleni hivatalának vezetője

Az új szabályozás szerint a „magas kockázatú beszállítókat” távol kell tartani a brit távközlési hálózat nemzetbiztonsági szempontból kritikus központi elemeitől.

Engedélyezi a brit kormány a kínai Huawei távközlési konszern részvételét a nagy-britanniai 5G távközlési hálózat kiépítésében, de korlátozza a cég hozzáférését a teljes beruházási programhoz. A brit digitális, kulturális, sport- és médiaügyekért felelős minisztérium keddi bejelentése valójában nem említi név szerint a Huaweit, csak úgy fogalmaz, hogy a javasolt új szabályozás alapján a „magas kockázatú beszállítókat” távol kell tartani a brit távközlési hálózat nemzetbiztonsági szempontból kritikus központi elemeitől. A brit 5G hálózat kiépítésében résztvevő vállalatok közül azonban ez a besorolás csak a Huaweire vonatkozik. A keddi bejelentés alapján a kínai vállalat „magas kockázatú beszállítóként” a brit 5G program központi, biztonsági szempontból „érzékeny” elemeihez nem szállíthat berendezéseket, és a perifériális hozzáférési elemek kiépítéséhez szükséges eszközöknek is csak a 35 százalékát adhatja. Ebbe a körbe a leírás szerint azok a berendezések tartoznak, amelyek a hálózati felhasználó elemeket csatlakoztatják a mobiltelefonos átjátszó tornyokhoz. A kínai vállalat emellett nem vehet részt a brit 5G hálózat olyan elemeinek létrehozásában, amelyek „érzékeny” földrajzi helyeken, például katonai támaszpontok vagy atomerőművek közelében lesznek.



A Huaweit megnyugtatja a döntés Victor Zhang, a Huawei alelnökének Boris Johnson brit kormányfő bejelentésével kapcsolatban közölte: „a Huaweit megnyugtatja az Egyesült Királyság kormányának jóváhagyása, melynek értelmében ügyfeleinkkel közösen tovább folytathatjuk az 5G hálózat kiépítését. Ez a döntés egy sokkal fejlettebb, biztonságosabb és költséghatékonyabb telekommunikációs infrastruktúrát eredményez majd, amely megfelel a jövő követelményeinek. Mindez lehetőséget ad az Egyesült Királyság számára, hogy a világ vezető technológiáihoz férjen hozzá, továbbá biztosítja a piaci versenyt.” Hozzátette, hogy több mint 15 éve szállítanak csúcstechnológiákat az Egyesült Királyságban működő telekommunikációs szolgáltatóknak. „Erre az erős múltra építkezve tovább támogatjuk partnereinket az 5G-hálózati beruházásaikban, ami elősegíti a gazdasági növekedést és segíti az Egyesült Királyságot abban, hogy megőrizze nemzetközi versenyképességét. Álláspontunk szerint a sokszínű beszállítói piac és a tisztességes verseny elengedhetetlenek a hálózat biztonságához és az innovációhoz, valamint ahhoz, hogy a vásárlók továbbra is a lehető legjobb minőségű technológiákhoz férhessenek hozzá” – fűzte hozzá.

„Maga szabadítja rá a rókát a tyúkólra”

Londonra az amerikai kormány az elmúlt hónapokban komoly nyomást gyakorolt annak érdekében, hogy a Huawei egyáltalán ne vehessen részt a brit 5G hálózat létrehozásában. Az Egyesült Államok álláspontja szerint a vállalat nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mivel közvetlen kapcsolatban áll a kínai kormánnyal. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter már tavaly figyelmeztette az Egyesült Államok szövetségeseit, hogy ne használják a Huawei termékeit távközlési programjaikban, mivel ellenkező esetben nehezebbé válik Washington partneri együttműködése velük. Nem hivatalos értesülések szerint az amerikai kormány azt is kilátásba helyezte, hogy ha London hozzáférést ad a Huaweinek a brit 5G hálózat kiépítéséhez, az Egyesült Államok eltávolítja Nagy-Britanniát a Five Eyes (Öt Szem) hírszerzési szövetségből. A Five Eyes az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland hírszerzési és elhárító szakszolgálatainak tevékenységét hangolja össze. Boris Johnson brit miniszterelnökre saját parlamenti hátországából is nyomás nehezedett annak érdekében, hogy a Huawei ne vehessen részt a brit 5G hálózat kiépítésében. A döntés keddi bejelentését megelőző parlamenti vitában a kormányzó Konzervatív Párt számos képviselője érvelt a kínai cég kizárása mellett. Tom Tugendhat, az alsóház külügyi bizottságának volt elnöke úgy fogalmazott, hogy a Huawei részvételének lehetővé tételével a kormány „maga szabadítja rá a rókát a tyúkólra”.



„Ha ezt megtenné, magam zárnám be a vállalatot”

A Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej azonban a BBC televíziónak nyilatkozva már tavaly visszautasította azokat a nyugati feltételezéseket, hogy a kínai kormány kémkedésre használhatja a Huawei technológiáját. A cégalapító kijelentette: ennek megengedése olyan kockázat lenne, amelyet ő soha nem vállalna. „Cégünk soha nem bocsátkozna semmiféle kémtevékenységbe. Ha ezt megtenné, magam zárnám be a vállalatot” – fogalmazott a BBC-interjúban a Huawei alapítója.