Billie Eilisről szólt a Grammy-gála, de megemlékeztek Kobe Bryantről is - galéria

A legnagyobbat az éppen csak 18 éves Billie Eilis nyerte, aki a producer testvérével közösen hét díjat zsebelt be. A közösségi média működését jellemzi jól, hogy Lil Nas X is Grammyt nyert, idén nem Marley lett a legjobb a reggae kategóriában és a Csillag születik is nyert, bár a film jóval korábban jelent meg. A gálát Lizzo nyitotta meg, aki fellépése előtt megemlékezett a vasárnap este helikopterbalesetben elhunyt Kobe Bryantről.