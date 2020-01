Csapatban eddig csak a férfi vízilabdások jutottak ki az olimpiára

Nem áll túl fényesen Magyarország a kvótaszerzés terén, az egyéni sportolókat leszámítva csak az Eb-győztes pólósok jutottak ki a tokiói játékokra.

Egyelőre nincs áttörés a csapatsportágak terén az olimpiai szereplést illetően: a tokiói kvalifikációt első körben több csapatsport is elbukta, és hat hónappal az olimpia rajtja előtt csak a férfi vízilabda-válogatott részvétele biztos a nyári játékokon. Märcz Tamás együttese azzal, hogy a vasárnapi Eb-fináléba jutott, már megszerezte az indulási jogot, ugyanis a spanyol rivális már korábban bebiztosította helyét a játékokon. Az már csak a mogyoró volt a habon, hogy a csapat végül megnyerte a hazai rendezésű Európa-bajnokságot, így tulajdonképpen kétszeresen is bebiztosította tokiói repülőjegyét.

Bekerülhet még az ötkarikás mezőnybe a női vízilabda-, valamint a női kézilabda-válogatott, utóbbinak komoly előnyt jelenthet, hogy a tavaszi selejtezőt hazai pályán, Győrben játszhatja a társulat. Nem lesz egyszerű, mert a négyes csoportból az első két hely ér csak kvalifikációt, de a feladat azért nem teljesíthetetlen. Pláne, hogy az elbocsátott Kim Rasmussen helyett két hazai szakembert, Elek Gábort (FTC) és Danyi Gábort (Győr) kérték fel a csapat irányítására. Márpedig a két trénernél jobban senki nem ismeri a játékosok terhelhetőségét, erősségeit vagy éppenséggel gyengeségeit, hiszen klubedzőként nap mint nap találkoznak a válogatott tagjaival.

Ugyancsak reményteljes még 3x3-as kosárlabdában az Eb-címvédő és vb-ezüstérmes női csapat, amelyik szintúgy Magyarországon, a Hősök terén esedékes olimpiai selejtezőben vívhatja ki az indulási jogot. A férfiaknál a papírforma alapján ez inkább csak elvi lehetőség, de ki tudja: a kosárlabda aztán tényleg az a sportág, ahol bármi megtörténhet.

A hagyományos kosárlabdában, labdarúgásban, röplabdában, strandröplabdában, gyeplabdában, rögbiben, baseballban és softballban viszont biztos, hogy Magyarország nem indít csapatot.

A programba be-, illetve visszakerült öt új sportág – a baseball/softball mellett a hullámlovaglás, gördeszka, sportmászás és karate – közül csupán utóbbiban mutatkozik remény arra, hogy magyar sportolóért szoríthassanak a szurkolók. Azt is tudni már, hogy biztosan nem lesz magyar induló gumiasztalban, lovassportban és kevés az esély a kvalifikációra BMX-ben, pályakerékpárban, golfban, műugrásban, szlalom kajak-kenuban és evezésben is. Ugyanakkor 11 sportágban – asztaliteniszben, atlétikában, birkózásban, kajak-kenuban, országúti kerékpárban, öttusában, sportlövészetben, tornában, medencés és nyíltvízi úszásban, vitorlázásban és vízilabdában – már fix kvótákkal, kvótásokkal rendelkezik Magyarország, további háromban – cselgáncsban, triatlonban és vívásban – pedig biztosan lesz magyar induló a kvalifikációs időszak zárultával.

A magyarok jelenleg 74 indulási helyet szereztek az eddigi kvalifikációk során. A MOB 13 magyar érmet és még 24 pontszerző helyezést prognosztizál a nyári játékokra, amelyen 144-179 fős csapattal számol.

Legutóbb, Rio de Janeiróban 160 magyar versenyző állt rajthoz, akik 15 éremmel, 8 arannyal, 3 ezüsttel és 4 bronzzal tértek haza.