A bíróság kimondta: jogsértően hagyta jóvá a versenyhivatal a KESMA létrejöttét

A Fővárosi Közgyűlésben volt nagy vita a szervezeti és működési szabályzatról.

A városvezetés bővíteni szeretné a Fővárosi Közgyűlés tagjainak, illetve a választópolgárok lehetőségét a döntéshozatalban való részvételre - vezette be a fővárosi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló vitát Karácsony Gergely főpolgármester. Ezt a szándékot mutatja az interpelláció intézményének visszahozatala, az előterjesztések helyszíni kiosztásának és a gyakorta sajtfecniken érkező azonnali módosítási javaslatok tiltása, a frakciók megalakításának lehetősége, illetve az eredményes munkához szükséges eszközök és humán erőforrás biztosítása, valamint a hozzászólások időbeli korlátozásának megszüntetése. Karácsony Gergely ugyanakkor még a vita előtt visszavonta azt az erős kritikával illetett javaslatot, miszerint, ha a közgyűlés kétszer nem tud dönteni egy kérdésben, akkor a döntéshozatal a főpolgármester joga. A kormánypárt immáron kisebbségben lévő közgyűlési képviselői ennek ellenére is demokráciaellenesnek, álságosnak és az érdemi munkát akadályozónak tartották az új szabályokat. Kevesellték az előterjesztések tanulmányozására biztosított öt napot, hosszúnak találták a frakciók létrejöttéhez szükséges időt, lévén az ehhez szükséges költségvetési rendeletet vélhetőleg márciusban fogadja el a közgyűlés. De leginkább azt sérelmezték, hogy a módosítást követően minden frakcióból csak egy képviselő szólalhat fel egy-egy napirendi pont vitájában. Láng Zsolt, korábbi II. kerületi polgármester úgy vélte, hogy ez erősen autoriter ülésvezetésre ad lehetőséget. (Csupán megjegyeznénk, hogy a városházi Fidesz-frakció vezetője Tarlós István véleményeket félresöprő, meg sem hallgató, a hozzászólókat személyükben is sértő korábbi ülésvezetési gyakorlatával, valamint a gyakran az ülésen kiosztott, nem ritkán többszáz oldalas, gyorsan meg is szavazott javaslatokkal kapcsolatban nem fogalmazott meg bírálatot.) Láng egyébként az önkormányzati törvénnyel ellentétesnek tartott több módosítást is. Számadó Tamás budapesti főjegyző viszont közölte: a javaslatok mindenben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Kovács Péter XV. kerületi fideszes polgármester szerint az új szmsz erősen megnyirbálja a képviselők jogait és annyi köze van a demokráciához, mint a teológiának a geológiához. Karácsony Gergely a hosszúra nyúló vitát lezáró válaszában úgy fogalmazott, hogy a kormánypárti hozzászólások éppen a városvezetők által tett módosításokat támasztották alá. A demokrácia nehéz műfaj, a játékszabályok meghatározás így bonyolult folyamat, de úgy véli, hogy a változtatások minden szempontból tágítják a részvételi lehetőséget. A Fővárosi Közgyűlés végül 18 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.