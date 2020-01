Nadalt nehezen jutott be a meccsére, majd kiesett az Australian Openen

Dominic Thiem négy játszmában búcsúztatta a spanyol világelsőt, ezzel bejutott az elődöntőbe a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A 26 éves osztrák játékos négy játszmában nyert a 2009-ben győztes spanyol ellen úgy, hogy első két szettet is brékhátrányból fordítva hozta. A negyedik szettben Thiem 5-4-nél kiszerválhatta volna a mérkőzést, de kétszer is hibázott - közte egy kettős hibával -, a 19-szeres Grand Slam-győztes Nadal pedig rövidítésre hozta a játszmát. Itt Thiem két meccslabdáig jutott el, amit spanyol riválisa hárított, de az osztrák egy szerencsés, hálót érő elütésével harmadszor is megkapta az esélyt, Nadal pedig a következő pontot a hálóba ütötte, ezzel 4 óra 10 perc után véget ért az összecsapás.

Thiem Grand Slam-tornán először győzte le Nadalt. Thomas Muster után a második osztrák teniszező, aki négy közé jutott Melbourne-ben, honfitársának ez 1989-ben és 1997-ben sikerült. Ellenfele a fináléba kerülésért a német Alexander Zverev lesz.

Nem ismerték meg

A világelső spanyol nehezen tudott a pályára jutni, ugyanis a teniszcsarnok biztonsági őre megállította és elkérte az akkreditációs kártyáját. Ez azonban éppen nem volt nála, felhúzta a sapkáját, ám az esetről készült videón látszik, a lelkiismeretes őrnek ez és a falon lévő fotója sem volt elég, csak a kollégája nyomására engedte be a teniszezőt. Az eset nem egyedi, tavaly Roger Federer késte le majdnem a saját meccsét.

Eredmények, negyeddöntő: férfiak: Thiem (osztrák, 5.)-Nadal (spanyol, 1.) 7:6 (7-3), 7:6 (7-4), 4:6, 7:6 (8-6) korábban: A. Zverev (német, 7.)-Wawrinka (svájci, 15.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2 Az elődöntőben: Djokovic (szerb, 2.)-Federer (svájci, 3), Thiem-A. Zverev