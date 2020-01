Magánál is okosabb órát lopott a tolvaj, ez lett a veszte

Ugyan kedden még négy emberről beszélt a rendőrség, de később még egy férfit elkaptak, aki beismerte, hogy bemászott Magyarországra.

Határzár tiltott átlépése miatt öt ember ellen indult büntetőeljárás, miután kedd hajnalban Röszkénél, a közúti határátkelőhely kerítésén át illegálisan jutottak be Magyarország területére - tájékoztatott a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. A menekültek kedden fél hat körül próbáltak meg a röszkei közúti határátkelőnél az ország területére bejutni. Az akkor még zárva lévő határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő egyik fegyveres biztonsági őr ezt észlelve három figyelmeztető lövést adott le . Ezután a csoport tagjai inkább visszaszaladtak Szerbiába.

A helyszínen egy 26 és egy 29 éves szír, valamint két 26 éves palesztin férfit fogtak el, ellenük tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépése miatt indult büntetőeljárás. Az átkelő közelében egy 25 éves algériai férfit tartóztattak fel, aki ellen határzár tiltott átlépése bűntett miatt indult eljárás. A gyanúsítottak kihallgatásuk során elismerték a cselekmény elkövetését.

A röszkei közúti határátkelőhely szerda 7 órától zavartalanul működik.

Embercsempészek szervezték

Meglepően sok menekült és reménybeli bevándorló tud Belgrádban a kedd hajnali határsértési kísérletről, sőt olyan is akadt, aki a Magyar Hangnak személyesen beszélt arról, hogy hetekkel ezelőtt őt is megpróbálták rávenni, hogy együtt lépjék át a magyar határt - írja a lap. Elmondásuk szerint a szervezők afgán embercsempészek voltak, akik saját útjukhoz akartak ezzel pénzhez jutni. Egyszerre vitték fel az embereket a magyar határra, és mivel így alacsonyabb árat kértek az egyébként szokásosnál, ezért sokan velük tartottak. Egy fiatalember arról beszélt a lapnak, hogy általában 2000 euróért, ma 675 ezer forintnak megfelelő összegért viszik el őket autóval Budapestig. Erre viszont alig van valakinek pénze, ezért is keresnek más megoldást azok, akik nem szerbiai hajléktalanként kívánnak élni.