A cukormolekula lehet a vírusok ellenszere

Egy módosítással a cukormolekula vonzza és elpusztítja még az újonnan megjelenő vírusokat is.

Svájci és brit kutatók úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat, de ártalmatlan az emberre. Az új módszer az újonnan megjelenő vírusok ellen is bevethető lehet.

Az úgynevezett vírusölő anyagok, mint a fertőtlenítőszerek, szintén az egyszerű kölcsönhatás révén pusztítják el a vírusokat. A legtöbb jelenleg használt antivirális gyógyszer úgy hat, hogy megakadályozza a vírusok fejlődését, de nem pusztítja el őket. Emellett nem is mindig megbízhatóak: a vírusok mutálódhatnak és ellenállókká válhatnak a kezelésekkel szemben.

„Ezen akadályok legyőzésére és a vírusfertőzések hatékony leküzdése érdekében egy egészen más kiindulópontot kerestünk” – mondta Caroline Tapparel Vu, a Genfi Egyetem kutatója, aki munkatársaival és a lausanne-i műszaki egyetem (ETH Lausanne) Francesco Stellacci vezette kutatócsoportjával közösen mutatta be az új módszert a Science Advances című folyóiratban.

A kutatók már korábbi munkáik során kifejlesztettek egy aranyon alapuló antivirális szert. Ugyanennek az elvnek a használatával sikerült most természetes glükózszármazékokkal, úgynevezett ciklodextrinekkel kifejleszteni egy ilyen szert. „Ezek számos előnnyel rendelkeznek: még inkább biokompatibilisek, mint az arany, egyszerűbb az alkalmazásuk, nem váltanak ki rezisztenciamechanizmust és nem toxikusak” – mondta Samuel Jones, a Manchesteri Egyetem kutatója, a tanulmány társszerzője.

„A ciklodextrineket már széles körben alkalmazzák, különösképpen az élelmiszeriparban, ami megkönnyíti az ezeket alkalmazó gyógyszeres kezelések piacra dobását” – emelte ki Valeria Cagno, a Genfi Egyetem tudósa.

A módosított cukormolekulák vonzzák a vírusokat. Elpusztítják a vírusok külső burkát, így képesek a fertőző részecskéiket is elpusztítani ahelyett, hogy csak a vírus növekedését blokkolnák. Ez a mechanizmus úgy tűnik, minden vírusnál működik – állapították meg a tudósok légúti és herpeszfertőzésért felelős vírusok vizsgálatával.

A szakértők szabadalmi bejelentést nyújtottak be és céget alapítottak a felfedezésük segítségével megvalósítható gyógyszeres fejlesztések kutatására. A nagyon stabil ciklodextrinekből krémek, gélek vagy orrsprék is készíthetők. Bár bizonyos vírusok, például a hepatitisz-C, vagy a HIV ellen rendelkezésre állnak hatékony gyógyszerek, ezek specifikusak. Az új, széles spektrumú antivirális szerek fejlesztése azonban elengedhetetlen, különösen a leginkább pusztító vagy újonnan megjelenő vírusok ellen, amelyekre még nincs kezelés. Ez az új fejlesztés például az olyan legújabb vírusok, mint a koronavírus ellen is bevethető lehet a jövőben.