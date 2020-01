Nyaralásból tért haza a budapesti számlagyár vezetője, a reptéren fogták el (videó)

A bűnbanda irányítói luxuskörülmények között éltek, a házkutatásokon milliós órák, ékszerek kerültek elő a háromszintes ingatlanból és a számlagyár irodájából. A házhoz, amit egyedileg gyártott Zsolnay porcelánbetétek díszítettek, hatalmas úszómedence és egy többmilliós bár is tartozott.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országos akcióban számolt fel egy több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat. A költségvetésnek csaknem négymilliárd forint kárt okozó bűnszervezet vezetőit – nyaralásból hazatérve – a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kapták el a nyomozók – közölte a NAV a Facebook-oldalán. Mint írták, a több tucat, strómanok vezette, láncolatba szervezett budapesti céget azért hozták létre, hogy valós teljesítés nélküli számlákat állítson ki vevőinek, akik így fizetendő áfájukat csökkenteni tudták. A számlagyár ügyfelei a fiktív szolgáltatások ellenértékét egyszerűen átutaltak a bukó cégeknek, majd némi jutalék fejében visszakapták pénzüket. Ezzel a módszerrel a bűnszervezet összesen négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. A bűnbanda irányítói luxuskörülmények között éltek, a házkutatásokon milliós órák, ékszerek kerültek elő a háromszintes ingatlanból és a számlagyár irodájából. A házhoz, amit egyedileg gyártott Zsolnay porcelánbetétek díszítettek, hatalmas úszómedence és egy többmilliós bár is tartozott. A NAV nyomozói az országos akcióban egyszerre 90 helyen tartottak házkutatást, összesen 28 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. Az okozott kár megtérítésére ingatlanokat, ékszereket, bankszámlákat zároltak több mint 600 millió forint értékben. A nyomozóknak segítő Cappy, a bankjegykereső kutya jelentős mennyiségű készpénzt is talált. A bűnszervezet irányítója épp külföldi nyaralásából tért vissza, őt a reptéren, a másik két gyanúsítottat Budapesten vették őrizetbe. A bíróság elrendelte letartóztatásukat, 25 évet is kaphatnak.