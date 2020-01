Extrém lakásárak: Óbudán majdnem egymilliót is kifizettek egy panel négyzetméteréért

Töretlen népszerűségnek örvend a panel, emiatt az átlagnál gyorsabban is drágulnak ezen lakások. A vevők olykor egészen extrém árat is hajlandók kifizetni egy lakótelepi lakásért.

Bár a KSH adatai szerint 2019 első három negyedévében 11 százalékkal kevesebb használt lakást adtak el, mint egy évvel korábban, a panellakások továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek. Nyilván nem függetlenül ettől, éppen ezen ingatlantípus ára emelkedik a leggyorsabban: vidéken és a fővárosban is 22 százalékkal többet kellett fizetni a panelekért tavaly, mint 2018-ban. Eközben a nem-panel társasházi lakások „csak” 13, a családi házak pedig átlagosan 3,7 százalékkal drágultak. Ebben a helyzetben olykor egészen extrém árakkal is lehet találkozni. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal 2019-re vonatkozó tranzakciós adatai szerint Budapesten a III. kerületi Kaszásdűlőn és az Aquincumi, Pók utcai lakótelepen is volt példa 900 ezer forintot meghaladó négyzetméterárra. A főváros vonzáskörzetében, Budaörsön 650-700 ezer forint körüli négyzetméterárak voltak. A vidéki nagyvárosok közül Veszprém és Debrecen áll a lista élén 600-650 ezer forint közötti négyzetméterárakkal. Minden idők rekordját egyébként egy Újpest városközponti, 34 négyzetméteres lakás tartja a panelkategóriában: az ingatlan 35 millió forintért cserélt gazdát még 2018 végén. „A panellakások esetében továbbra is extrémnek tűnik az egymillió forintot meghaladó vagy azt megközelítő négyzetméterár. Egy ilyen tranzakció oka általában egyedi élethelyzet, vagy a helyszínhez való szoros kötődés lehet. Többnyire a legkisebb – általában garzon – lakások érik el ezt a szintet. A kínálat ezekből szűkös, így a kereslethez képest igazi hiánycikket jelentenek” – magyarázza a kialakult helyzetet Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Hozzátette: bár a panelek iránti jelentős kereslet magasan tartja az árukat, és ezek a lakások kelnek el a leggyorsabban, nagy kiugrásokra a közeljövőben már nem kell számítani. A lakáspiacot jellemző lassuló árnövekedés, a látható korrekció talán először a panellakásokat érte el A lakáspiaci válságot követő kilábalás kezdetétől napjainkig a lakótelepi lakások drágultak a legnagyobb mértékben. Ennek oka leginkább az, hogy viszonylagosan alacsony áruk miatt sokak számára váltak ideális befektetési célponttá. A lakótelepek gyakran a városközponthoz közel találhatók, tömegközlekedéssel jól megközelíthetők, így nem nehéz bérlőt találni a mai igényeknek is megfelelő belső elrendezésű lakásokra. Ráadásul a panelprogram keretében felújított, egyedi mérős, jó állapotú lakásokat ma már nagyjából annyiért lehet kiadni, mint a hasonló fekvésű és méretű téglalakásokat. A panel piaci pozícióját tekintve képes volt a megújulásra – mutatott rá az elemző.