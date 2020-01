Már el is ítélték a kedd hajnali röszkei határáttörőket

Mirkóczki lemondásra szólította fel a fideszeseket, miután a kormánypárti képviselő, Nyitrai kampányához köthetőek a szerinte börtönbüntetést érő papírok.

Fénymásolt ajánlóívek és feltételezett "Kubatov-listák" kerültek elő az egri polgármesteri hivatal egyik alpolgármesteri irodájának szekrényéből - írja az Egri ügyek . A listákról közzétett képek alapján azok egri választópolgárokat sorolnak névvel, lakcímmel, emellett egy 7-es skálán értékelik pártos aktivitásukat is. Ha ez valóban a hírhedt, Kubatov Gábor fideszes pártigazgatóról elnevezett lista, akkor a 7-essel jelöltek a legértékesebbek a Fidesznek. A papírokon szereplő nevek mellett pipák jelzik, hogy a listákat használták is. Más képeken olyan adatlapok láthatóak, amin az ugyancsak névvel, lakcímmel sorolt egriek mellé látszólag pártpreferenciájukat, szavazási hajlandóságukat tüntették fel, továbbá, hogy aláírtak-e vagy sem, esetleg be sem engedték az aktivistákat. A fentiek mellett olyan dokumentum is előkerült, ami állítólag az aktivisták aláírásgyűjtéseit összegzi. Hogy az egész dokumentum-köteg a Fideszhez tartozik, azt már csak az is sejteti, hogy a kormánypárti vezetés melletti érvelőkártyák is vannak köztük. Ennél is valószínűbbé teszi a kapcsolatot az, hogy