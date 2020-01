Rózsaszínbe fordultak a városok a 100 nap múlva induló Giro d'Italia miatt

Háromszoros Grand Slam-bajnok lett a Babos Tímea, Kristina Mladenovic páros miután az ausztrál nyílt teniszbajnokság pénteki döntőjében 6:2, 6:1-re legyőzte a Hszie Szu-vej, Barbora Strycova tajvani, cseh duót.

A második helyen kiemelt magyar, francia kettős - amely negyedik Grand Slam-döntőjét játszotta - korábban két Grand Slam-trófeát gyűjtött. Nyert a 2018-as Australian Openen, majd tavaly a Roland Garroson, 2018-ban Wimbledonban és tavaly Ausztráliában pedig kikapott a fináléban. Babos és Mladenovic sorozatban harmadszor jutott el a melbourne-i döntőbe, ezúttal szettvesztés nélkül.

A tenyerest és fonákot is két kézzel ütő Hszie harmadik a páros világranglistán, amelyet korábban vezetett is. Eddig 26 trófeát szerzett párosban, köztük három Grand Slamet is nyert. A szintén 34 éves Strycova éllovas a páros WTA-rangsorban, és 28 címmel büszkélkedhet. Tavaly a wimbledoni elődöntőben a tajvani-cseh duó 7:6, 6:4-re nyert Babosék ellen, akik novemberben a sencseni WTA-világbajnokság fináléjában 6:1, 6:3-mal vágtak vissza. A párosban háromszoros WTA-világbajnok Babos egyébként éppen Hszie oldalán aratta első páros diadalát 2012-ben Birminghamben.

A pénteki finálé - amelyben 2010 óta először az első két kiemelt női páros csapott össze - csaknem egyórás csúszással kezdődött, mivel előzőleg mindkét vegyespáros-elődöntő hosszú meccseket hozott. A Rod Laver Arena tetejét a rendezők becsukták a kinti 40 fokos hőség miatt.

Strycova rögtön elvesztette az adogatását, majd Babos két bréklabdáról hozta a sajátját. Két újabb brék következett, a remek fogadásoknak köszönhetően Mladenovic és Strycova sem tudta hozni a szerváját, majd Babos adogatásai után 4:2 lett az állás, és innen már hozta a játszmát - a 38 perc alatt - a magyar-francia duó.

Strycova miatt a második szett is brékkel indult, ekkor már egyoldalú volt a mérkőzés, és nemsokára 4:1 állt az eredményjelzőn. Az elbizonytalanodó ellenfél egyre többet rontott, újabb kiváló Babos-szervákkal pedig 5:1-re elhúzott a világbajnok duó. Innen már nem volt kétséges, hogy ki lesz a győztes, Babosék 1 óra 12 perc elteltével boldogan ölelkezhettek össze.



"Ez volt a harmadik döntőnk és a második trófeánk itt" – mondta a pályán beszédében a soproni játékos.

"Nagyon szeretünk idejönni, egyre jobban teljesítünk Melbourne-ben. Köszönet a szurkolóknak is, hogy együtt élhettük át ezt az élményt. Jövőre mindenképpen visszajövünk!" – tette hozzá.

Mladenovic gratulált az ellenfélnek, majd Babost méltatta:

"Gratulálok Timinek, sokkal több ő nekem, mint párostárs, köszönöm, hogy együtt játszhatunk.



"Te vagy a legjobb partner a világon" – jelentette ki.

A háromszoros WTA-világbajnok Babos a 23. tornagyőzelmét aratta párosban, Mladenovic oldalán a tizediket, és a 2018-as Australian Open, valamint a tavalyi Roland Garros után a harmadik Grand Slam-trófeáját szerezte meg. A magyar teniszező juniorként is háromszor diadalmaskodott párosban. A Babos Tímea honlapján közölt adatok szerint a magyar, francia páros először nyert szettveszteség nélkül Grand Slam-versenyt. Ez 2004 óta először fordult elő az Australian Openen. Az is figyelemreméltó eredmény, hogy a magyar játékos az első olyan, aki a felnőttek között két Grand Slam-versenyt is nyert ugyanazon a tornán, hiszen Mladenoviccsal alkotott párosuk 2018-ban is veretlen maradt az Australian Openen.

A magyar-francia kettős a trófea mellé összesen 760 ezer ausztrál dollárt (157 millió forint) kapott.