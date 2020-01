Egy néprajzkutatót öltek meg Sályon

S. Ferenc annyira utálta a gyűlöletet, hogy azt csak bántalmazással tudta kifejezni.

A gyanúsítottat a VII. kerületi Rendőrkapitányságra vitték számol be az esetről a rendőrség. A cikkből ugyan nem derül ki, hogy melyik tüntetés szervezője a sértett – a kormánypárti demonstráció mellett ugyanis ellentüntetést is tartottak a helyszínen – a 444.hu beszámolója szerint azonban az ellentüntetés egyik szervezőjét csapkodták meg a rúddal. A fideszes programon több újságírót is atrocitás ért: a hvg.hu munkatársát Hont Andrást leköpték, és a Bede Zsolt, a Vadhajtások utcai trollja levette szemüvegét, a 444.hu riporterének kezéből a mikrofont próbálták kicsavarni,