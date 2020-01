Gyűlöletexport egy percben: két Srí Lanka-i migránspék tartja lázban Gyergyóditrót és a nemzetközi médiát

A magyarországi közszolgálati média pánikkeltése határon túl is eredményes, de az eset összetettebb, mint első látásra tűnik.

A történet a következő: A római-katolikus Gyergyói-medence egyik legnagyobb településén, Gyergyóditróban működő 96 alkalmazottat foglalkoztató pékség két Srí Lanka-i pékmestert alkalmazott egy nemzetközi munkaerőközvetítő ügynökség révén. Egyikük budhista, a másik katolikus. A helyiek egy része fellázadt, az idegenek eltávolítását követeli és azt, hogy a vállalkozó kérjen bocsánatot, amiért nem készítette fel a községet a vendégmunkások érkezésére. A pékség tulajdonosa, atrocitástól tartva, a két vendégmunkást átköltöztette a szomszédos Gyergyószárhegyre. A lázadók létrehoztak egy Migránsmentes Ditrót akarunk elnevezésű zártkörű facebook csoportot. Szószólójuk a település római katolikus segédlelkésze lett. A 150-200 fős csoportosulás a lelkész vezetésével a szerdai községi tanácsülésre is bevonult követelésével, de a polgármester közölte, a tanácsnak nincs hatásköre eljárni a kérdésben, nincs ráhatása arra, hogy kit alkalmaz és milyen üzletpolitikát folytat egy magánvállalkozás. A kedélyek csillapítására az RMDSZ-es településvezető azt javasolta, szombaton rendezzenek lakossági fórumot, ahol átbeszélhetik a problémát. A szerdai megmozdulás résztvevői közül többen kifejtették a kolozsvári maszol.ro portálnak, hogy sértette őket a pékség tulajdonosának az a kijelentése, miszerint új kultúrák megismerése csak gazdagíthatja a községet. Időközben az eset nemzetközi médianyilvánosságot kapott, és egyre többen kezdték követelni, hogy szólaljon meg az RMDSZ és a katolikus egyház. Péntekre megjelent az RMDSZ állásfoglalása, miszerint a ditrói pékek legális munkavállalók, akik után munkaadóik adót fizetnek. Ezek az emberek dolgoznak, betartják az ország törvényeit. A szövetség elfogadhatatlannak tart mindennemű gyűlöletkeltést, ami más emberek vagy embercsoportok ellen irányul csupán a bőrük színe miatt vagy azért, mert más nyelvet beszélnek. Sürgősen véget kell vetni a félretájékoztatásnak és uszításnak, az RMDSZ helyi vezetői ezen dolgoznak: "tájékoztatnak és mediálnak” áll a közleményben.

Az egyház részéről péntekig nem jelent meg hivatalos álláspont, mindössze a Gyulafehérvári Érsekség égisze alatt működő romkat.ro honlapon két egymásnak ellentmondó írás – az egyik tovább mélyíti a félelmet és szítja a feszültséget, a másik a kereszténység, a katolicizmus és Ferenc pápa tanítására emlékeztet. Pénteken Jakubinyi György nyugalmazott érsek, apostoli kormányzó közleményben szögezte le: "Sajnálatos módon Bíró Károly gyergyóditrói segédlelkész egy olyan konfliktus középpontjába keveredett, ami meghaladja kompetenciáit és ami egyházunk álláspontjával nem egyezik. Egyházunk magatartása világos: a Szentírás figyelmezteti a választott népet, hogy jól fogadják az idegeneket, mert ők is bevándorlók voltak Egyiptomban; az Úr Jézus főparancsa a szeretet, a keresztényt ezen felül az ellenségszeretet is jellemzi; mennyivel inkább kell a keresztényeknek keresztény testvéreiket befogadni, sőt másvallású embertestvéreinket is!, Szent István királyunk Intelmeiben figyelmezteti fiát, Szent Imrét, hogy fogadja be az idegeneket, mert az egynyelvű ország gyenge. " Az érsek felhívásában arra kérte az "érintett gyergyóditrói közösséget, és minden más, hasonló helyzetben levő közösséget, hogy az indulatok helyett az emberiesség, a józan ész, és mindenekelőtt a keresztény szeretet és türelem elveit tartsák szem előtt, a békére törekedjenek. Egyházunk hivatalos képviselői, papjai pedig a közösség szolgálatát értelmezzék úgy, mint amely a felszított indulatok lecsillapítására, s nem szítására vonatkozik, és a párbeszéd útjára vezet, nem a gyűlölködés és megosztás irányába". A marosvásárhelyi közszolgálati rádiónak nyilatkozva megszólalt a nagy tekintélyű Böjte Csaba atya is, aki azt hangsúlyozta, hogy komolyan kell venni a gyergyóditróiak félelmét, erővel, ideológiai alapon nem lehet egy közösséget semmire kényszeríteni. Csaba testvér szerint a két Srí Lankai-i pék érkezése nem volt előkészítve, ez okozta a mindenki számára kínos helyzetet és hangsúlyozta, hogy a helyi lelkész meggyőződése szerint nem uszít, hanem „valóban a helyi közösség hangját és érdekét képviseli”. A dévai árvákat felkaroló szerzetes a média felelősségét hangsúlyozta. Úgy fogalmazott: „bennem nagyon nagy feszültség van magával a sajtóval szemben, aki egy mantra szöveget ismételget, ahelyett, hogy segítene egy közösséget, hogy Isten akarata szerinti szép döntést hozzon”. Ő nem erőltetné, hogy „egy közösség akarata ellenére valamit lenyeljen, a kisebbség diktatúrája semmiképpen nem jó”, tette hozzá. A Népszava megkereste az eset főszereplőit és helyiektől próbált tájékozódni a hangulat és a szombati lakossági fórum várható eredményéről. „Rajtunk röhög a félvilág néhány lökött miatt. A település 5500 lelkes, a hőbörgők alig kétszázan vannak, de a médiából mégis az jön le, hogy egész Gyergyóditró megbolondult, hogy itt mindenki intoleráns, rasszista, kirekesztő nacionalista”, panaszkodott lapunknak az egyik helyi értelmiségi. „A népbutítás és agymosás iskolapéldája ez az eset”, fogalmazott egy másik, gyergyóditrói származású interjúalanyunk. „A magyarországi közszolgálati híradók egypercesei megteremtették a migráns mumust, akinek más a bőrszíne, a nyelve és vallása, és azért jön a keresztény Európába, hogy azt szőröstől-bőröstől felfalja. A történelmi tapasztalat pedig jó táptalajt biztosít az irracionális félelem fellángolására. A Székelyföld évszázadok óta zárt közösség, amely az utóbbi száz évben megtapasztalta az etnikai arányok megváltoztatását célzó erőszakos asszimilációs tendenciákat, itt minden „idegen” potenciális veszélyforrás nemcsak a munkahelyekre, hanem elsősorban a magyarságra nézve. Ha ezeket a zavaros érzelmeket és tudatlanságot ügyesen manipulálják, ha erre rátevődik – márpedig rátevődik – egy helyi vállalkozó és a lakosság egy része közötti évek óta lappangó bér és másjellegű konfliktus, akkor annak akár tragikus kimenetele is lehet”, vélekedett. Köllő Csabát, a pékség tulajdonosát több napig többször próbáltuk utolérni, de telefonját nem vette fel. Az általunk megszólaltatott helyiek mindegyike úgy tudta, hogy a vállalkozó ellen az a leggyakoribb vád, hogy rosszul fizet és csúnyán beszél alkalmazottjaival. Korábban is dolgoztak külföldiek is a pékségben, de semmiféle megrázkódtatást nem okoztak. Igaz, akkor még a migránsoktól való félelem sem volt csúcsra járatva, az eddigi „idegen pékek” európai keresztények voltak. Puskás Elemér polgármester csütörtökön a Népszavának nyilatkozva úgy fogalmazott, sajnos, olyan helyzetbe kerültek, amiből egyelőre nem tudja, miként lehetne kilábalni. „Az a problémánk, hogy van néhány ember, aki bújtat. Sajnos, közöttük van az egyik helyi lelkész is. Az emberek nyilván felnéznek a papra, így annyira kiéleződött a helyzet, annyira félrevezették az embereket, hogy már nem tudom, mit lehet tenni”, fogalmazott. A településvezető szerint a vállalkozónak vannak konfliktusai, de ezek belső, az alkalmazásokkal kapcsolatos ügyek, amiket a polgármesteri hivatal nem lát át és nincs ráhatása sem. Állította, a „migránsoktól” való félelmet a már több éves magyarországi, főképp a közmédiából áramló migránsozás okozta. „Így most ha itt meglátnak egy színes bőrű embert, azonnal ugranak, hogy itt vannak a migránsok”. Pontos számot a polgármester sem tudott arra vonatkozóan hogy a községből hányan dolgoznak külföldön, de becslése szerint a lakosság mintegy 20 százaléka lehet.

Egyetlen kérésük van a lázadóknak Olvasom a médiában, hogy rasszista vagyok és uszítok, de én csak azért álltam oda, hogy ne legyen nagyobb baj, nyilatkozta a Népszavának Bíró Károly segédlelkész. - Miért állt ennek a mozgalomnak az élére? - Amikor kezdett terjengeni, hogy mi történt a pékségben, a falu felbolydult és hozzám fordultak. Én ezért kerestem meg Csabát múlt pénteken, azt szerettük volna megtudni, miért hozzák ide ezeket az embereket. Azt beszéltük meg, hogy én majd értesítem az embereket és megpróbálom megnyugtatni. - És sikerült őket megnyugtatni? - Mesélném tovább. Szombaton délután már a plébániával szemközti kávézóban találkoztam fiatalokkal, akik kezdtek hőbörögni és gyújtogatásról, erőszakról beszélni. Mondtam, ne csináljuk ezt, ez nem megoldás. Közben elég sok minden kiderült, hogy nem csak az a baj, hogy jött ez a két ember, hanem sok más probléma is van mögötte. - Mint például? - Alacsony a bér, a papírok nincsenek rendben, a cégvezető nem megfelelő szavakat használt az emberekkel szemben. A másik dolog az, hogy a faluban megijedtek attól, hogy, kik érkeztek ide, mert nem voltunk értesítve. Én javasoltam, hogy a vasárnapi mise után találkozzunk, beszéljük meg milyen kérdésekkel és kérésekkel menjünk a szerdai gyűlésre. Hétfőn reggel hívtam is Csabit, hogy elmondhassam, mire várunk választ, mire készüljön fel, de ő ekkor már azt mondta, keressek ügyvédet magamnak. Így kerültem bele én ebbe a történetbe. - Mitől félnek konkrétan az emberek a többezres faluban, két srí lankai péktől? - A félelem gyökere régebbi. 1986-ban történt itt egy nagyon durva eset. Ditróban akkor nagyon sok volt a roma. Ezek a romák sakkban tartották a falut. Loptak, durvák voltak. Odáig fajult a helyzet, hogy az egyik cigánygyerek megölt egy embert. Amikor ez megtörtént, akkor az emberek fellázadtak, és egy akarattal, egy éjszaka a romákat kiverték a házaikból. A romák nem sérültek, viszont az összes házat felgyújtották, a romáknak pedig el kellett menniük. - Mindenkinek? - Mindenkinek, mert az, hogy megtörtént a gyilkosság, az csak a jéghegy csúcsa volt. Azt hiszem, hogy a kulturális különbség addig fokozódott, hogy ide jutottak. A falubeliek emlékeznek a történtekre, nem akarják, hogy ez a szélsőség újra megtörténjen, ezért aggódnak. - Gyergyóditrónak, akár a Székelyföld egészének elég nagy százaléka külföldön vállal munkát, gyakorlatilag ugyanolyan migráns Ausztriában, Németországban, Hollandiában vagy Nagy-Britanniában, vagy akár Magyarországon, mint a Srí Lanka-i pékek Ditróban. Ez nem merül fel? - Mi itt helyben, szeretünk dolgozni, szeretünk cselekedni. Nem erről van szó, hanem arról, miért kell a világ túlsó feléről ide munkásokat hozni. Nem igaz, hogy itt munkaerő hiány van. Itt igenis nagyon sok a munkaerő. Nagyon sok asszony szívesen dolgozna ott, de megvannak az okok, hogy miért nem teszik. Másrészt, úgy tudom, a külföldiek hívják őket, szívesen alkalmazzák és egész magas összeget fizetnek is a munkájukért. - A lakossági fórumon mit kérnek majd konkrétan? Hogy a vállalkozó bocsássa el a külföldi pékeket? - Nem, azt, hogy a ditróiakat alkalmazza. Tényleg nincs szükség másra. Ha a ditróiakkal szépen beszélne, hihetetlenül jó munkát tudnának végezni, dupláját, tripláját tudná termelni. Ebben biztos vagyok. Nem kellenek más megoldások, mi a helyi problémákra meg tudjuk találni a választ. Amikor a cég indult, tíz éve, akkor a vállalkozó a helyi televízióban egy hirdetésben arra kérte az embereket, hogy támogassák a pékséget. Ezt a ditróiak messzemenően teljesítették. Most a falunak van egy kérése a cégvezetőhöz – alkalmazzon minket. Ennyi. Nem szeretném, hogy bárki is sérüljön – sem a vendégmunkások, sem Csaba, sem az emberek. Szeretném, ha nyugalomban, békében megoldódna, ehhez viszont kommunikálni kell.

A gyűlöletbeszédnek jogi következményei vannak Az Európai Unió és a régióban felerősödött migránsellenes diskurzus is hozzájárult ahhoz, hogy a gyergyóditrói közösség fellázadjon két Srí Lanka-i vendégmunkás jelenléte miatt – nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak a román Diszkriminációellenes Tanács elnöke, Asztalos Csaba. Az elnök emlékeztetett, hogy az erdélyi magyar közösség elsősorban magyarországi médiát fogyaszt. „Tudjuk jól, hogy a magyarországi kormányzati kommunikáció állandó eleme a migránsellenes diskurzus” – jegyezte meg Asztalos. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gyűlöletkeltés büntetőjogi felelősségvonással járhat, fel kell lépni ellene. A tanács elemezni fogja a történteket és állást fog foglalni, tette hozzá. A román Diszkriminációellenes Tanács rendszerint eljár hivatalból is a médiában, a közéletben és a sportrendezvényeken megnyilvánuló rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások ellen. Bírságok sorát vetette már ki műsorvezetők, politikusok és egyéb közszereplőkre – köztük egy volt miniszterelnökre is -uszítás és gyűlöletbeszéd miatt.