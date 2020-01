Megpihen a liberálisok ostora: Szakács Árpád szabadságra megy a Mediaworks-től

A Szeivolt-féle Épkar építheti át a Márton Áron-kollégiumot, a NER más nagyágyúinak esélye sem volt mellettük.

Meglepő dolog történt az építőipari beruházások világában: A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV Zrt. elindult egy nyílt tenderen – és nem nyert. Annyira nem, hogy ajánlatát még csak nem is vizsgálta a pályázatot kiíró Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt (BMSK Zrt.) -derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. Az állami tulajdonú BMSK gyakorlatilag teljesen felújíttatná az Elte Márton Áron Kollégiumának „B” és „D” épületeit: liftet, új elektromos és fűtési hálózatot, és megerősített tetőszerkezetet is rendeltek az összesen 513 szobás épületszárnyakba. A; a vállalat az Index szerint a Mészáros-családdal is üzletelő ifjabb Szeivolt Istváné, aki remek kormányközeli kapcsolatokat ápol,