A szenátusban győzött a papírforma, gyorsan véget ér az impeachment

Sok minden eldől holnap virradóra, de az semmiképpen sem, hogy Donald Trumpnak lesz-e még négy éve a Fehér Házban.

Szombaton reggelre minden valószínűség szerint lezárul a Donald Trump elleni kongresszusi eljárás. A borítékolható eredmény szerint hiába volt a képviselőházi vádemelés: a szenátus többsége szerint az elnököt nem kell meneszteni, amiért visszaélt hatalmával, illetve akadályozta a kongresszus munkáját. Ennek megfelelően Donald Trump lesz a harmadik amerikai elnök, akit a kongresszus eljárás alá vont, de végül nem büntetett meg. A törvényhozás eddig még sosem menesztette az államfőt, és a szenátusi erőviszonyok ismeretében erre most eleve nem is volt esély. Az eljárás során kiütközött, hogy az amerikai politika hűen leképezi a társadalom megosztottságát, ami a hatalmi ágak közötti együttműködésre is bénítólag hat . Pénteken, magyar idő szerint már este kezdődött a szenátus első - és alighanem utolsó - olyan, az impeachmenttel kapcsolatos ülése, amelyen a szenátorok is kinyithatták a szájukat. Előbb azonban meg kellett hallgatniuk a vád és a védelem több órásra tervezett vitáját arról, hogy szükség van-e tanúk meghallgatására. A vád szerint igen, a védelem, és amennyire előre tudni lehetett, a szenátorok többsége szerint nem. A száztagú testületben a Demokrata Párt 47 voksához még négy republikánus átszavazóra lett volna szükség a taktikai győzelemhez. Összesen öt potenciális ingadozóról lehetett tudni, de egyikük, az idén visszavonuló Lamar Alexander hosszas tépelődés után bejelentette, hogy nem támogatja a tanúk beidézését. Szerinte Trump helytelenül cselekedett, amikor Ukrajnát a katonai segély visszatartásával akarta rábírni a Joe Biden elleni vizsgálat bejelentésére, ám ettől még nem kell eltávolítani a hivatalából. Ez után már nehezen volt feltételezhető, hogy a tanúk kedvéért még hetekig ülésezzenek a szenátorok. Egy 50:50 arányú pattot elvben a levezető elnök, John Roberts legfőbb bíró is eldönthet, ám róla nem feltételezik, hogy vállalná a mérleg nyelvének hálátlan szerepét. Az új tanúk és dokumentumok behívásának végleges elvetését követően a szenátorok a terveik szerint késedelem nélkül ráfordulhattak a két utolsó szavazásra, amelyen külön dönthettek a két vádpontról. Trump menesztéséhez itt már kétharmados többségre lett volna szükség. A várakozásokat jól mutatja, hogy Trump számára kedvenc tévécsatornáján, a Fox Newson már megtervezték az első diadalmas nyilatkozatot. Az amerikai futball bajnoki döntője, a vasárnap esti, rendkívüli nézettségű Super Bowl alatt kampánya tízmillió dollárért népszerűsíti az elnök irányításával elért gazdasági sikereket. Ez is arra utal, hogy a Fehér Ház egy ideje biztos volt az eljárás gyors befejezésében, és az impeachmentet maga mögött tudva haladéktalanul megkezdi a választási harcot. A triumfálásra a legjobb alkalom Trumpnak az unió helyzetéről szóló kedd esti beszéde lesz, amelyet a kongresszus két házának közös ülésén mond majd el, háta mögött az impeachmentet kezdeményező Nancy Pelosi képviselőházi elnökkel és az elnököt védelmező Mitch McConnell szenátusi többségi vezetővel. A Demokrata Párt végül jól is kijöhet az eredménytelen impeachmentből. Politikusai a tanúmeghallgatások elmaradása kapcsán előre kétségbe vonták a szenátusi eljárás törvényességét és szavazóik mozgósítására a kampányban is erre fognak hivatkozni. Trump az első amerikai elnök, akinek támogatottsága eddig egy pillanatra sem érte el az 50 százalékot és a menesztésére irányuló sikertelen kísérlet mozgósíthatja a tőle szabadulni kívánókat.