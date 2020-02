Megbénul az élet Velencében egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt

A teljes közlekedést leállítják, földön, vízen, levegőben.

Mintegy 3500 lakosnak kell elhagynia otthonát Velencében vasárnap egy második világháborús robbanószerkezet hatástalanítása idejére. Emiatt leállítják a vasúti és légi közlekedést is. A több mint 200 kilogram súlyú bombát Marghera kikötőjének térségében találták csatornaásás közben, nem messze a Velencébe bevezető vasúti hídtól. A "Bomba Day"-nek elnevezett napon 3500 lakost távolítanak el otthonaikból a robbanószerkezet körüli 1800 méteres körzetben. Az itt élőket vasárnap reggel hat órától a helyi sportcsarnokba szállítják át. Reggel hét órától fokozatosan leállítják a Velencébe be- és kivezető hajó-, valamint gépjárműforgalmat, a vasúti járatokat és a légteret. Lezárják a Ponte della Libertát, a Velencébe bevezető egyetlen hidat. A velencei Marco Polo repülőtér a tervek szerint egészen fél egyig lesz lezárva. Velence polgármestere arra kérte a robbanószerkezettől távolabb élőket is, hogy legalább vasárnap délelőtt ne menjenek ki az utcára. A második világháborús bombát az olasz fegyveres erők tűzszerészei hatástalanítják. A biztonsági műveletben a katasztrófavédelem is részt vesz.