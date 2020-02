Ez az öt szám 4,2 milliárd forintot ér

Azt is megállapította, hogy Brüsszel elrontotta a gazdaságpolitikát.

Még messze vannak egymástól az álláspontok az Európai Unió következő többéves költségvetését illetően - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű ülését követően, szombaton a portugáliai Beja városában. A kormányfő kiemelte: az elmúlt években az európai gazdaságpolitikát Brüsszelben "elrontották", és ennek hamarosan látni fogjuk a nyilvánvaló következményeit. Már arra lehet számítani, hogy ebben az évben az eurózóna "biztosan elveszíti a növekedési képességét, vagyis megáll" - vélekedett. Hozzátette: de az övezeten kívül is - Közép-Európát is ideértve - lehetnek hatásai a korábbi rossz gazdaságpolitikának. Közölte: bár Magyarország megtette, a legtöbb ország nem csökkentette az adókat, nem támogatta a versenyt és olyan védelmi intézkedéseket vezetett be, amelyek rosszak voltak a gazdaságnak. Összességében az európai gazdaság versenyképessége "világméretekben csökkent, és ennek meg kell fizetni az árát" - hangsúlyozta.



Az adócsökkentés, amit egy ország nyög

az adócsökkentést a lakosság fizette meg Magyarországon: mint Arra Orbán már nem tért ki, hogymint lapunk beszámolt róla , tavaly a Pénzügyminisztérium szerint alig 303 milliárd forintnyi társasági adót fizettek be az arra kötelezett, illetve az ezen adózási formát választó cégek (ezek jellemzően a magyarországi hazai nagyvállalatok és multik). A költségvetés társasági adóbevételei utoljára 2000-ben voltak alacsonyabbak, mint tavaly, azaz a kormánynak húsz éves rekordot sikerült 2019-ben beállítania.

közben a lakosság személyi jövedelemadóból (szja), illetékbefizetésekből illetve a gépjárműadóból származó befizetései brutálisan nőttek: 2010-ben még csak 1860 milliárd forint folyt be ebből a forrásból a kincstárba, tavaly viszont már 2698 milliárd forint,

így a növekedés 2010 óta 45 százalékos. A legnagyobb tételt az szja jelenti, amelyből tavaly 2424 milliárdot szedett be a büdzsé. Ez 37 százalékkal magasabb, mint 2010-ben volt.

Orbán Viktor szerint a bejai tárgyalás arról szólt, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az európai gazdaság ismét növekedési pályára álljon és visszanyerje a versenyképességét. Emlékeztetett: éppen most ér véget az előző hétéves költségvetés, "most egy újat kell megalkotni", és most arról beszéltek, hogyan kell ezt megtenni, hogy az az európai gazdaság növekedéséhez, gyarapodásához, így az emberek jólétéhez vezessen. "A viták elején vagyunk, nagyon messze vannak még az álláspontok" - fogalmazott. Úgy látja, elsősorban abban kell egyetértenie a tagállamoknak, hogy az EU versenyképességének visszaszerzése a legfontosabb. Ehhez pedig olyan költségvetésre van szükség, amely a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja a tagállamoknak, továbbá ösztönözni kell azokat az országokat, amelyek készen állnak az adók csökkentésére - közölte. A miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy Nagy-Britannia EU-tagsága pénteken megszűnt, azt mondta: "a britek kilépése és az, hogy ma mindenki életben van Nagy-Britanniában, azt mutatja, hogy az Európai Unión kívül is van élet". Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy tervezi-e bejelenteni a Fidesz kilépését az Európai Néppártból, nemmel felelt, hozzátéve: nem tervez semmilyen bejelentést. A Kohézió barátai csoport 2005-ben jött létre lengyel kezdeményezésre, hogy képviselje a kedvezményezett tagországok érdekeit a nettó befizető országokkal szemben, ráirányítsa a figyelmet a kohéziós politika aktuális kérdéseire, összehangolja az álláspontokat és rendezze a vitákat. A csoport tagjai először 2012-ben üléseztek.