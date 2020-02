Titok, mennyi vámot fizettek az orosz metrókocsik után

Lassan döcög a hármas metró kocsitenderének kivizsgálása, miközben a NAV sem ad ki adatokat.

A kért adatok vámtitoknak minősülnek, így azokat a NAV harmadik személy részére még anonimizált módon sem adhatja ki – válaszolta a Népszava megkeresésére a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017-es törvényre hivatkozva. Lapunk azt szerette volna megtudni, hogy pontosan mennyi vámot és általános forgalmi adót fizetett be az orosz Metrowagonmash az M3-as vonal 222 felújított metrókocsija után a magyar államnak, illetve hogy új vagy felújított szerelvényekként vámolták-e el a metrókocsikat.

A hivatkozott jogszabály szerint a vámeljárások során a NAV tudomására jutó valamennyi adat, így például a közreműködők köre, a határozat fizetési kötelezettséget érintő része, a vámeljárás alá vont áru jellege, állapota egyaránt vámtitoknak minősül. A megfizetett adóról sem kaptunk információt, holott a NAV minden évben nyilvánosságra hozza a legnagyobb adótartozók szégyenlistáját. Így újra rákérdeztünk az adóhatóságnál ezekre az adatokra, de egyelőre nem kaptunk választ. A NAV a vámmal kapcsolatban általánosságban annyit írt, hogy ilyen esetekben - amikor az Európai Unió területéről „árufeldolgozási műveletek elvégzése, például javítás céljából” harmadik, azaz unión kívüli országba visznek ki és hoznak vissza árukat - a passzív feldolgozás vámeljárását alkalmazzák. Ez a különleges eljárás csak vámhatósági engedély birtokában végezhető, amelynek megszerzéséhez egy vám-árunyilatkozatot kell benyújtani.

Az orosz Metrowagonmash helyett vélhetőleg a BKV tette ezt meg. Bár az orosz gyártóval kötött vállalkozási szerződés értelmében minden adó és vámkötelezettség a Metrowagonmash-t terhelte. A BKV a Népszava korábbi kérdésére válaszolva elismerte, hogy a vámkezelés lebonyolítására és az áfa kezelésére az orosz cég közvetett vámjogi képviselőt vett igénybe, amely nem más volt, mint maga a BKV. A főváros metrótendert kiíró és lebonyolító, a beérkezett kocsikat átvevő közlekedési cége, amely a legvégsőkig tagadta, hogy rozsdásodnának a szerelvények, akárcsak azt, hogy felújított helyett újak. A Népszava azon kérdésére is kitérő választ adtak, miszerint a visszahozott szerelvényeknek pontosan hány százalékát tették ki az újonnan beépített, illetve kicserélt alkatrészek: „A pontos adatokat a felújítást végző vállalkozó ismeri, az ő hatásköre volt az, hogy mely elemeket cseréli ki újra, ez akár metrókocsinként is eltérő lehet.”

A vámérték meghatározása viszont a külföldön hozzáadott érték alapján történik. Így ennek összegéből, az elvámolt tételekből fény derülhetett volna arra, hogy behozott orosz szerelvényeknek hány százaléka új. A NAV azonban csak annyit írt, hogy tarifális szempontból, nincs különbség az új és használt termékek között. Passzív feldolgozás esetén a behozatalkor a kivitt áru vámtarifaszámát kell feltüntetni a vám-árunyilatkozaton, nem pedig az áruba beépülő anyagok, termékek vámtarifaszámát külön-külön tételsoron.

Így továbbra is féltve őrzött titok, hogy az orosz metrókocsikban mennyi maradt meg a régi, kiszállított szerelvényekből. Mint arról a Népszava korábban beszámolt a BKV Igazgatóságának legutóbbi ülésén egy véletlen elszólásból derült ki, hogy a Metrowagonmash cég a kocsiszekrényeket is újragyártotta. Így minden nagyobb alkatrész új a szerelvényekben. Karácsony Gergely főpolgármester január elején a járműbeszerzés valamennyi jogi, műszaki, pénzügyi részletére kiterjedő vizsgálatra kérte fel a BKV felügyelőbizottságát (fb). A városvezető akkor abban bízott, hogy két hónap elegendő lesz a vizsgálat lefolytatására, de ez minden bizonnyal kevés lesz. A felügyelőbizottság elnöke korábban több hónaposra becsülte a vizsgálathoz szükséges időt. Az fb. egyébként január végi ülésén nem támogatta az előterjesztésben ajánlott könyvvizsgáló cég megbízását miután kiderült, hogy a társaság jogi partnere a BKV által gyakorta foglalkoztatott ügyvédi iroda és félő volt, hogy a műszaki kérdések tisztázására egy BKV-val szintén kapcsolatban álló céget bíznak meg alvállalkozóként. Az fb. végül úgy döntött: közbeszerzési eljárás keretében választják ki a vizsgálatot lefolytató céget. A kiírás tartalmáról a következő ülésen döntenek.