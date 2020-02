Sztrájkkal állítanák meg a koronavírust a hongkongi kórházi dolgozók

Radikalizmusban aligha lehet felülmúlni a magyar miniszterelnököt, aki komótosan csúszik a szélsőjobb felé.

Orbán Viktor nagyon jó abban, hogy a migráció kapcsán felmutassa a gondokat, de megoldási javaslatokkal valahogy már nem tündököl - így látja ezt a Törökországgal kötött menekültügyi megállapodás szellemi atyja. Gerald Knaus, az Európai Stabilitási Kezdeményezés nevű elemző intézet vezetője a Tagesspiegelben arról ír , hogy a magyar kormányfő pontosan tudja: a Frontex létszámának növelése nem mérsékli az illegális bevándorlást, továbbá, hogy nem lehet keresztülnyomni a kvótarendszert. És hogy hiába a tengeri mentőakciók, a halottak száma attól nem lesz kisebb. Viszont hogy mit kéne tenni, az ügyben már jóval visszafogottabb Orbán. Háborút akar a menekültekkel szemben. Inváziót, harcot emleget, meg hogy véget kell vetni az emberi jogok korszakának. A muzulmánokat egytől egyik Európa ellenségeinek minősíti, még akkor is, ha törvényesen élnek a földrészen. Beszédeit radikalizmusban aligha lehet felülmúlni, azok nagyon is egybevágnak a szélsőjobb nézeteivel. Ő az első identitárius miniszterelnök az unióban és lesi, mikor jön a következő válság, mert az esélyt kínál számára. Pontosan tudja, hogy zagyvaság, amit Sorosról és a brüsszeli elitről állít, mármint hogy muszlimokkal akarnák kicserélni a kontinens lakosságát. Mint ahogy az is, hogy Juncker, Tusk, Weber és más európai politikusok próbálják szétverni a kontinenst. Ám gátlástalan és veszélyes. De még ennél is nagyobb fenyegetés, hogy összeállnak az illiberális erők. Rémtörténetekkel riogatják az embereket, közben pedig odahaza leépítik a demokratikus ellenőrzés és a jogállamiság intézményeit. Ahogy azt Magyarország példáján látni, illetve ez jelenleg Lengyelországban még drámaibb módon megy végbe. Ott az EU történetének eddigi legsúlyosabb alkotmányos válsága készül. A varsói kormány szembe kíván szállni az Európai Bírósággal, nem fogadja el annak ítéleteit, ez pedig megrázza az egész uniót. Jelen helyzetben minden eddiginél nagyobb szükség van egy okos német vezetésre, hiszen a demokrácia illiberális ellenségei öntudatosabbak, mint bármikor korábban. Olyan témákra kellene megoldást találni, mint a migráció, a jogállam lebontása. De egymaga Berlin sem tud sokat tenni. Szövetségeseket és olyan rendezési javaslatokat kell felmutatnia, amelyeket támogat a többség. Annál is inkább, mert 4 hónapon belül várható a következő nagy menekülthullám, azzal pedig ismét üt a demagógok órája. Azoké, akik megkérdőjelezik a menedékjogokat, illetve a jogot általában. Az orbáni Magyarország már évek óta ezt csinálja. A magyar menedékjogi botrányos, mégis évek óta érvényben van. A világ pedig lassan hozzászokik az olyan viszonyokhoz, mint amelyek 2015. szeptemberében Budapesten voltak, ám akkor még megrázták az embereket.