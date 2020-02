Kedden hiába kapcsolgat, elérhetetlenné válnak az ingyenes adások

Eddig 361 halálesetről és több mint 17 ezer fertőzöttről tudnak. Az új vírus pusztítóbbá vált, mint a rettegett SARS-kórokozó – és gyors terjedéséért a kínai kormány is felelős lehet.

Hupejben vasárnap éjfélig a fertőzöttek száma 11 177-re nőtt, míg a vasárnap történt 56 halálesettel a betegség halálos áldozatainak száma a tartományban 350-re emelkedett. A leginkább továbbra is a járvány gócpontjának számító, közép-kínai Hupej tartományt sújtja az új koronavírus terjedése, a kór ezen a területen szedi halálos áldozatainak túlnyomó többségét - derül ki a kínai Egészségügyi Bizottság hétfőn közölt adataiból, melyet az MTI idézett.



Ennél a SARS is szelídebb volt

A betegségben elhunytak száma ezzel meghaladta a 2002 és 2003 között tomboló, az új koronavírussal (nCoV-2019) azonos családba tartozó SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) járvány Kína szárazföldi részén szedett halálos áldozatainak számát, amely 349 volt. Az eddigi ismeretek alapján azonban a SARS vírusnak jóval magasabb halálozási aránya volt. Tizenhét évvel ezelőtt Kínában a regisztrált fertőzöttek száma 5327 volt, azaz kevesebb, mint a most Hupejben diagnosztizált fertőzötteké.

Az országos adatot vizsgálva pedig még nagyobb eltérés fedezhető fel: hivatalos adatok szerint

Kína szárazföldi részén vasárnap éjfélig az összes fertőzött száma 17 205-re emelkedett, míg a halálos áldozatoké 361-re – vagyis a fertőzés még mindig Hupejben tombol igazán.

Ennél azonban jóval több megbetegedés és akár haláleset is lehet, a Kínában terjedő pletykák alapján több tízezer fertőzöttet is kezelhetnek titokban. Magán Hupejen belül is elsősorban a tartományi székhelyen, Vuhanban a legsúlyosabb a helyzet - a 11 milliós városban mostanáig 5142 fertőzöttet azonosítottak, és a halálozások száma 265 volt. Vuhanban eddig 181 beteg gyógyult meg.

A második legtöbb fertőzöttet Hupej után a kelet-kínai Csöcsiang tartományból jelentették. A Sanghajjal szomszédos, 57 milliós tartományban vasárnap éjfélig 724 fertőzöttet diagnosztizáltak, közülük 36 páciens már gyógyultan távozhatott a kórházból, haláleset pedig eddig nem történt.



Rengeteg orvost küldtek, felszerelés nélkül

A járvány ellen elcsigázott küzdelmet folytató helyi orvosok és ápolók kisegítésére ugyan már több mint 6000 fős orvosi személyzetet delegáltak Hupejbe az ország többi részéről, de a készlethiány - főként a védőruházatok hiánya - miatt nem mindegyikük tudta azonnal hatékonyan kivenni a részét a munkából. A készlethiány mielőbbi enyhítésére szintén komoly erőfeszítéseket tesznek országszerte, a védőfelszereléseket gyártó üzemek teljes kapacitáson működnek, Pekingben pedig egy használaton kívül álló üzemet néhány nap alatt alakították át szájmaszkokat készítő gyárrá, amely havonta több tízmillió szájmaszk előállítását végzi majd. Az új üzemben szombaton indult be a termelés.

Próbálták elhallgatni, ebből lett a baj



Abban, hogy a betegség lassan világjárvánnyá növi ki magát, komoly felelőssége lehet a kínai kormánynak is: bár Pekinget sokan méltatták azért, hogy nyíltan beszámolt a koronavírus terjedéséről és veszélyeiről, a New York Times Index által szemlézett cikke szerint eleinte azért igyekeztek szőnyeg alá söpörni az ügyet.

Vuhani orvosoknak ugyanis már decemberben feltűnt a számos, tüdőgyulladással járó megbetegedés, de erről nem nyilatkozhattak, a központi hatalom még a chatcsoportban megosztott információk miatt is utánuk nyúlt.