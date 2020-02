Bizonytalanság a varsói Polin zsidó múzeum körül

Kíméletlen őszinteséggel mutatja be II. Erzsébet uralkodói időszakát a Netflix egyik legkedveltebb szériája. A Korona kitűnő szereplőgárdája és történetívelése sokakat a képernyő elé láncolt.

Kevés dologról mondható el, hogy változatlan az idők során, ám az emberi kíváncsiság kétségtelenül egy ezek közül. Az angol királyi családot övező szüntelen érdeklődés ennek mintapéldája lehetne: nem csupán a királyi esküvőkre és rangos eseményekre terelődik nagy figyelem, bármely a témát feldolgozó mozgóképes alkotásra is. Így cseppet sem okoz meglepetést az a népszerűségi hullám sem, amely a II. Erzsébet uralkodásának idején átívelő A Korona (The Crown) című sorozatot körülveszi. A Netflix egyik legsikeresebb és legdrágább saját gyártású, Peter Morgan nevével fémjelzett, 2016-ban indult szériája elsöprő népszerűségnek örvend, amely a valóságon alapuló történeten túl, kivétel nélkül hibátlan színészi alakításainak is köszönhető. Amellett, hogy számos Grammy-, Emmy-, BAFTA-, illetve Golden Globe díjat és jelölést tudhat magáénak, A Korona könnyedén magával ragad bárkit, aki kicsit is érdeklődik aziránt, mi rejlik a fényűző pompa és ragyogás mögött. Az ezidáig háromévados történetbe 1947-től kapcsolódunk be, nem sokkal azelőtt, hogy VI. György, a királynő édesapja meghal. Ezt követően fiú örökös hiányában a húszas évei közepén járó, frissen házasodott Elizabeth Alexandra Mary Windsor kerül a trónra. A napjainkban is pozícióban lévő II. Erzsébetnek – akit előbb Claire Foy, majd Olivia Colman alakít – fiatal uralkodóként és nőként egyszerre kell szembenéznie a monarchiát érő kihívásokkal, amelyek megoldásában családja (elsősorban fiatal férje, Fülöp, a trónra vágyó huga, Margit hercegnő, és édesanyja), valamint a parlament, élén Winston Churchillel sincs eleinte kifejezetten segítségére. A széria gyönyörűen ívelt történetvezetése és karakterábrázolása a királyi palota legfényesebb és legárnyaltabb oldalait is megmutatja, s drámai pillanatokból sincs hiány: hűtlenségek, féltékenységek, veszteségek egyaránt szegélyezik a királynő útját. A sorozat legnagyobb erőssége, hogy míg megismerjük a királynőben újból és újból felmerülő belső ellentmondásokat – mikor kell uralkodóként, feleségként, édesanyaként, testvérként, lányként döntést hoznia –, a közelében lévő személyek egyéni harcaiba, és a brit történelem alakulásába is mélyen bepillanthatunk. A politikai csatározások, a brit lakosság részéről a királyi családdal szembeni áradó szeretet, és az időnként azt felváltó ellenszenv egyaránt megmutatkozik az egyes évadokban, amelyek körülbelül tíz évet ölelnek fel II. Erzsébet uralkodói korszakából (a harmadik évad 1977-ben ér véget). A legellentmondásosabb momentumok követik egymást: a fényűző palota látványa sokakban vágyakozást kelthet, ám az erőteljes történelmi fordulatok és kíméletlenül őszinte intim pillanatok hamar elűzik azt. A széria nem érinthetetlen, mindannyiunk felett álló alakokat, sokkal inkább valódi embereket tár a nézők elé, akik nem is olyan sokban különböznek tőlünk, épp ezért annyira szerethetők. Infó: A Korona (The Crown), 1-3. évad elérhető a Netflixen, eredeti nyelven és magyar szinkronnal. A negyedik évad várhatóan az idei év végétől lesz látható, és a hetvenes-nyolcvanas éveket dolgozza meg fel, benne Margaret Thatcherrel és Lady Dianával.

Korábbi befejezés Peter Morgan, a sorozat alkotója és írója múlt pénteken bejelentette, a végéhez közeledik a széria, és elárulta, a királynő szerepét az ötödik évadban Imelda Staunton veszi át Olivia Colmantől. Mint az alkotó felidézte, eredetileg hat évadot tervezett a történetből, amelyet világszerte hetvenhárom millió háztartásban néztek, ám úgy döntött, itt az ideje befejezni. A döntés mögött számos indok állhat, ám a Guardian beszámolt róla, míg az első két évad nagyon jó kritikákat kapott, és a harmadikat is díjazták, csökkenni kezdett a lelkesedés a nézők részéről, a széria lemaradt többek közt a Netflix tavalyi évének legnagyobb nézettségű műsorainak listájáról is. A brit lap utal rá, hogy a korábbi befejezésnek András herceg, a szexuális bűnöző, Jeffrey Epsteinhez kötődő botrányához is köze lehet. Illetve közrejátszhat, hogy Harry herceg – aki feleségével, Meghan hercegnővel együtt január elején lemondott királyi titulusáról, és a továbbiakban egyikük sem lát el hivatalos feladatokat a brit királyi családban – már korábban kijelentette, egyáltalán nem szeretné viszontlátni saját kapcsolatát és a jelenkori történéseket a filmvásznon.